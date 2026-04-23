PSV vernedert PEC Zwolle met 6-1, protestacties supporters overschaduwen overwinning

PSV heeft een overtuigende 6-1 overwinning behaald op PEC Zwolle, mede dankzij een fenomenale prestatie van Esmir Bajraktarevic. De wedstrijd werd echter ook gekenmerkt door protesten van supporters tegen stadionverboden.

PSV heeft donderdagavond een overtuigende 6-1 overwinning behaald op PEC Zwolle in het Philips Stadion. De wedstrijd werd gekenmerkt door een ontketende Esmir Bajraktarevic , die niet alleen twee doelpunten scoorde, maar ook verantwoordelijk was voor drie assists.

Ricardo Pepi was eveneens trefzeker met twee goals. De wedstrijd werd echter ook overschaduwd door protestacties van een deel van de PSV-supporters tegen opgelegde stadionverboden, wat resulteerde in een stille eerste helft van de harde kern. Peter Bosz, de trainer van PSV, had voor de wedstrijd een aantal wijzigingen aangebracht in de basisopstelling, onder andere door de geblesseerde Ismael Saibari te vervangen door de jonge Joël van den Berg.

Ook Ivan Perisic en Dennis Man kregen rust, waardoor Esmir Bajraktarevic en Couhaib Driouech een kans kregen in de aanval. Nick Olij maakte zijn debuut onder de lat. De wedstrijd begon voortvarend voor PSV, met een openingstreffer van Ricardo Pepi na acht minuten. De Amerikaan kopte raak na een precieze voorzet van Bajraktarevic.

Echter, de euforie werd gedempt door het protest van de supportersgroep Boys From The South, die het oneens waren met de stadionverboden die PSV had opgelegd wegens vuurwerkincidenten bij de uitwedstrijd tegen Sparta. Zij bleven tijdens de eerste helft stil om hun ongenoegen te uiten, waarbij ze beweerden dat er onterecht gestraft was. De rest van het publiek liet zich wel regelmatig horen.

Tijdens de rust nam Olivier Boscagli afscheid van het publiek, wat leidde tot het tevoorschijn halen van trommels en kampioensschalen door de protesterende fans, een teken van acceptatie en steun. Op het veld bleef het spelbeeld in de eerste helft echter relatief rustig, met weinig kansen voor beide teams. Vlak na rust kwam PEC Zwolle echter wel op gelijke hoogte via een rebound van Zico Buurmeester, nadat een schot van Kaj de Rooij was gekeerd door Olij.

PSV reageerde snel op de tegentreffer en herstelde de voorsprong binnen vijf minuten, wederom door een doelpunt van Ricardo Pepi. Het recept was identiek aan de eerste goal: een voorzet van Bajraktarevic, waarna Pepi in kon koppen. Dit was zijn dertiende doelpunt in de Eredivisie dit seizoen. De Bosnische buitenspeler Bajraktarevic bleef de wedstrijd domineren en was betrokken bij de volgende goals.

Twintig minuten voor tijd veroorzaakte hij een eigen doelpunt van PEC Zwolle-aanvoerder Simon Graves, toen hij een voorzet op Pepi wilde geven. Vervolgens scoorde Bajraktarevic zelf de 4-1 met een prachtige schuiver van buiten de zestien. De 5-1 viel door een doelpunt dat aanvankelijk werd toegeschreven aan Guus Til, maar uiteindelijk op naam kwam van Couhaib Driouech, die de bal vlak voor de lijn tegen hem aanzette.

De eindstand werd bepaald op 6-1 door een doelpunt van Bajraktarevic, na een assist van Driouech. De Bosniër sloot de wedstrijd af met twee goals en drie assists, een indrukwekkende prestatie. De selectie zal maandag terugkeren om het kampioenschap te vieren, waarna volgende week zaterdag de uitwedstrijd tegen Ajax op het programma staat





