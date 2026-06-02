PSV start voorbereiding seizoen 2026/27 met oefenwedstrijden tegen Villarreal en FC Eindhoven

PSV, kampioen van Nederland,不就でjaar 2026/27 voorbereiding starten op 29 juni. Vanwege het WK zijn er afwezigen en krijgen jeugdspelers kansen. Van 20 tot 24 juli训练营 in Duitsland. Belangrijkste oefenduel: 25 juli tegen Villarreal (PSV Fandag). Vervolgens 28 juli tegen FC Eindhoven. Seizoenopening: 2 augustus tegen AZ in Johan Cruijff Schaal.

PSV heeft de voorbereiding op het seizoen 2026/27 rond. De kampioen van Nederland gaat na het WK oefenen tegen onder meer Villarreal en FC Eindhoven, alvorens ze het in de strijd om de Johan Cruijff Schaal opnemen tegen bekerwinnaar AZ.

Voor PSV begint het nieuwe seizoen officieel op zondag 2 augustus met het treffen tegen AZ. De voorbereiding op het aankomende voetbaljaar begint de ploeg van Peter Bosz ruim een maand eerder: op maandag 29 juni. Dan staat de eerste trainingssessie op het programma voor de titelverdedigers uit Eindhoven. Omdat het WK op dat moment nog in volle gang is, zal PSV de voorbereiding starten met de nodige afwezigen en krijgen jeugdspelers de kans zich in de kijker te spelen.

Van 20 tot en met 24 juli verblijft PSV, met een completere selectie, in Duitsland. Nog daarvoor, in Nederland dus, staan ook verschillende oefenwedstrijden op het programma. Het belangrijkste oefenduel van PSV vindt plaats op zaterdag 25 juli, een dag na het trainingskamp. Dan nemen de Eindhovenaren het in het Philips Stadion op tegen Villarreal, om de PSV Fandag af te sluiten.

Drie dagen later is gelijk de traditie, eveneens in eigen huis, stadgenoot FC Eindhoven de sparringpartner. Alle overige tegenstanders moeten nog bekendgemaakt worden





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