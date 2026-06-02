PSV start voorbereiding met oefenduel en ontvangt Villarreal in pre-season

De studiegroep PSV heeft haar volledige voorbereidingsprogramma voor het seizoen 2025/2026 bekendgemaakt. Met vijf oefenwedstrijden, waaronder de Johan Cruijff Schaal tegen AZ en een test tegen de Spaanse sterke club Villarreal, worden de basisprincipes van het nieuwe seizoen getest.

PSV heeft de voorbereiding voor het komende seizoen uitgebreid gepland met een reeks oefenwedstrijden. Als Nederlandse landskampioen hoeft de club zich geen zorgen te maken over vroegEuropees voetbal, omdat zij rechtstreeks in de groepsfase van de Champions League speelt.

Het eerste oefenduel staat gepland op zaterdag 4 juli. Vervolgens staan er nog minimaal vijf voorbereidingsmatches op het programma, waaronder de Johan Cruijff Schaal op 2 augustus tegen AZ. Alle oefenwedstrijden zijn te volgen via PSV Play. Twee autres oefenpartijen zijn op 11 en 18 juli, beide tegen nog onbekende tegenstanders.

Van 20 tot en met 24 juli verblijft PSV in Duitsland voor een trainingkamp, waarna op 25 juli in het Philips Stadion een duel tegen de Spaanse topclub Villarreal staat. Villarreal eindigde laatste seizoen op de derde plaats in La Liga en vormt daarmee een uitstekende test voor PSV. Verder staat ook in deze voorbereiding de Lichtstadderby tegen FC Eindhoven op het schema.

Het oefenprogramma lijkt sterk op dat van vorig jaar, toen PSV eerst tegen Athletic Bilbao speelde en het kampagne afsloot met een duel tegen de tweede club uit Eindhoven





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