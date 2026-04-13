PSV speelt laatste wedstrijden voor eer, focus op WK

Clubicoon Willy van de Kerkhof bespreekt de laatste wedstrijden van PSV, de WK-ambities van spelers en de strijd om de tweede plek in de Eredivisie in de Willy en René Podcast. Onderwerpen zijn onder meer de 'eer' van PSV, de mogelijke WK-selectie van Guus Til, de reactie op een controversiële uitspraak van Ryan Flamingo en de competitievervalsing en de impact van het WK op spelers.

PSV speelt de resterende vijf wedstrijden van het seizoen in feite voor de eer. Na het veiligstellen van de landstitel hebben de Eindhovenaren weinig meer te winnen dan prestige, en dat lukte dit weekend tegen Sparta in elk geval prima, aldus clubicoon Willy van de Kerkhof. 'Verdiend gewonnen en gespeeld zoals een kampioen hoort te doen', zegt hij in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. 'En Guus Til groeit naar WK-vorm toe.'

Of Til daadwerkelijk geselecteerd zal worden, is nog onzeker. Voor Willy is dat echter geen vraag. 'Die mag mee, kom op!' Niettemin speelde Guus Til in de beginfase een ongelukkige rol, aangezien door zijn handsbal het doelpunt van Yarek Gasiorowski werd afgekeurd. 'Ik vond het eigenlijk een geldig doelpunt, want hij kreeg die bal per ongeluk tegen zijn arm', zegt René. 'Maar kennelijk is die regel zo.' Willy voegt toe: 'Dan moet die regel veranderd worden.'

Een andere PSV'er die veel aandacht kreeg, was Ryan Flamingo. Tijdens de huldiging van PSV oogstte hij veel kritiek door 'Wie niet springt, die is een Jood' te roepen. Willy is daarvan balend. 'Dat moet je niet doen. Je moet het woord Jood niet gebruiken, je kunt ook 'Amsterdammers' roepen. Het is ook niet goed voor het imago van de club.' Volgens Willy treffen ook de begeleiders rond het elftal blaam. 'Je kunt dat van tevoren bespreken, dat je bepaalde uitingen niet doet. De spelersgroep moet daar ook op letten.'

Waar PSV rustig de competitie kan uitspelen, is de strijd om de tweede plaats en dus een ticket voor de Champions League nog volledig open. Willy verwacht dat NEC tweede wordt, terwijl René denkt en hoopt dat het FC Twente zal zijn, de club waar de broers ook drie jaar actief waren. 'Als Twente op de slotdag hier komt en nog een puntje nodig heeft, dan regelen we dat puntje wel', zegt René stellig. 'Is dat geen competitievervalsing?' vraagt Willy zich af. 'Nee', vindt René. 'Want ik heb niks in te brengen, ik kan het alleen maar doorgeven.'

Voor de rest van het seizoen geldt voor de spelers die nog naar het WK willen één devies: fit blijven. Volgens Willy is dit mede de reden waarom Virgil van Dijk de laatste tijd niet optimaal presteert. 'Ik denk dat hij zich ook een beetje spaart om fit te zijn voor zijn laatste WK.' Volgens Willy zullen meer spelers dat doen. 'Je houdt iets vaker in om maar niet geblesseerd te raken. Dat deden wij vroeger ook als er een WK aankwam, zeker op de training.





