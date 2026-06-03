Bij de droomtransfer van Denzel Dumfries van Inter Milan naar Real Madrid profiteren verschillende Nederlandse clubs ooit van de solidariteitsregeling. PSV, Sparta Rotterdam en SC Heerenveen, samen met amateurclubs Barendrecht en VV Smitshoek, ontvallen een gezamenlijk bedrag van 700.000 euro. De transfer is slechts formeel wanneer Real Madrid-president Florentino Pérez de verkiezingen op 7 juni wint.

De aanstaande transfer van Denzel Dumfries naar Real Madrid brengt niet alleen profiteurs in de voetbalwereld voort, maar ook verschillendevoetbalclubs in Nederland. PSV , Sparta Rotterdam en SC Heerenveen ontvallen op basis van een solidariteitsregeling een aanzienlijke vergoeding.

Ook twee amateurclubs, Barendrecht en VV Smitshoek, zullen profiteren van deze droomtransfer van de Oranje-international. Dinsdagavond werd officieel bekendgemaakt dat Dumfries, momenteel nog bij Internazionale, vanaf het komende seizoen deel uitmaakt van Real Madrid, mits de formele procedures successfully worden afgerond. De transfersom bedraagt naar verluidt twintig miljoen euro. Deze regeling is mogelijk omdat een afnameclausule in zijn contract van kracht is en Real Madrid bereid is die te honoreren.

Het persoonlijke akkoord tussen de speler en de Spaanse topclub is eveneens bereikt, wat betekent dat de weg vrij is voor een verhuizing naar de Spaanse hoofdstad. De transfer wordt mogelijk pas formeel afgerond when Florentino Pérez de presidentsverkiezingen van Real Madrid op 7 juni wint. Zonder die overwinning zou de deals in gevaar kunnen komen, maar de huidige verwachtingen zijn positief.

Volgens de regels van de Knox-Cunninghamsolidariteitsvergoeding moeten clubs die een speler hebben opgeleverd tussen zijn twaalfde en tweeën-twintigste jaar een proportioneel deel krijgen van de transferprijs. Omdat Dumfries zijn jeugdcarrière heeft doorlopen bij diverse Nederlandse clubs, hebben die clubs recht op een uitkering. PSV, waar Dumfries van 2013 tot 2018 speelde in de jeugd, zal naar schatting 200.000 euro ontvangen. Sparta Rotterdam, zijn volgende jeugdclub tot 2014, krijgt naar verwachting 300.000 euro.

SC Heerenveen, waar hij van 2014 tot 2017 onder contract stond, kan 100.000 euro ontvangen. Daarnaast krijgen amateurclubs Barendrecht en VV Smitshoek, waar Dumfries in zijn allereerste jeugdjaren speelde, elk een bedrag. Voor Barendrecht is dat ongeveer 100.000 euro, terwijl VV Smitshoek mogelijk iets meer ontvangt vanwege een langere periode in hun jeugdopleiding. Deze uitkeringen zijn onderdeel van een internationaal systeem dat bedoeld is om jeugdclubs te belonen voor hun rol in de ontwikkeling van topsporters.

Deze transfer is een primeur in meerdere opzichten. Het is een van de duurste ooit voor een Nederlandse verdediger en markeert de terugkeer van Dumfries naar de Europese top na een zeer succesvolle periode bij Internazionale. Bij Inter won hij de Serie A en de Conference League, terwijl hij ook een vaste waarde werd in het Nederlands elftal.

Voor Real Madrid is dit een belangrijke versterking voor de rechtsback, een positie waar ze al langere tijd op zoek zijn naar een duurzame oplossing. Voor Dumfries persoonlijk is het de realisatie van een droom om te spelen voor een club van het kaliber van Real Madrid. Zijn ontwikkeling van amateurvoetballer tot wereldklasse speler wordt nu beloond met een miljoencontract en een plek bij een van de meest serene clubs ter wereld.

De solidariteitsbetalingen zorgen er tegelijk voor dat de Nederlandse clubs die vroeg in zijn carrière hebben geïnvesteerd, financieel mee profiteren van zijn successen. Dit systeem benadrukt het belang van jeugdopleiding en de lange-termijn relaties tussen clubs in de moderne voetbalwereld. Het voorval is een concreet voorbeeld van how een grote transfer golfjes veroorzaakt door het gehele voetbalklimaat, van topclubs tot lokale amateurverenigingen





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