PSV schakelt door en oriënteert zich op alternatieven voor Anass Salah-Eddine

PSV huurt Anass Salah-Eddine van AS Roma, maar wil hem graag in Eindhoven houden. De club oriënteert zich op alternatieven omdat er nog geen akkoord is.

De Eindhovense voetbalclub PSV huurt de 24-jarige verdediger Anass Salah-Eddine van AS Roma, maar wil hem graag in Eindhoven houden. Na maanden van onderhandelingen is het nog altijd niet tot een akkoord gekomen.

De club wil niet met lege handen komen te staan en oriënteert zich op alternatieven. De huurconstructie met AS Roma bevat een optie tot koop van acht miljoen euro, maar het is onduidelijk of deze nog geldt. Het management van Salah-Eddine heeft lastig tot een deal te komen met zijn huidige werkgever AS Roma. Salah-Eddine is tot medio 2028 aan AS Roma gebonden en PSV wil hem graag met een vijfjarige deal strikken.

Het is onduidelijk welke alternatieven PSV bekijkt, maar het is duidelijk dat de club niet wil worden verraden door Salah-Eddine. De toekomst van de Marokkaanse international is nog steeds onzeker





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PSV Anass Salah-Eddine AS Roma Huurcontract Optie Tot Koop

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Verenigde Staten winnen van Senegal dankzij PSV'ersDe Verenigde Staten hebben Senegal weten te verslaan in een oefenwedstrijd. Mauricio Pochettino's team dankt de overwinning vooral aan de inbreng van PSV'ers Sergiño Dest en Ricardo Pepi.

Read more »

Oud-PSV-spelers en andere talenten in de WK-selecties van Australië en MexicoAustralië en Mexico hebben hun WK-selecties bekendgemaakt. Naast namen als Mateo Chávez, Santiago Giménez en Edson Álvarez, zijn oude PSV-spelers Richard Ledezma en Hirving Lozano (niet geselecteerd) genoemd. Ook Jordan Bos krijgt zijn eerste roep, terwijl Guillermo Ochoa op naar zijn zesde WK gaat. De selectie bevat spelers met diverse clubachtergronden, waaronder teruggekeerde transfervrije spelers en diegenen die zich moeten bewijzen voor een basisplaats.

Read more »

PSV legt talentvolle spits vast: 'Ze zien toekomst in mij en dat geeft vertrouwen'Austyn Jones heeft zijn contract met drie jaar verlengd bij PSV en ligt nu vast tot medio 2029. De achttienjarige aanvaller maakte dit seizoen zijn profdebuut bij Jong PSV.

Read more »

Kroatië presenteert WK-selectie: plek voor Ajacied en PSV-spelerKroatië heeft de selectie voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico bekendgemaakt. Daarbij heeft Zlatko Dalić ervoor gekozen om PSV'er Ivan Perisic en Ajax-speler Josip Sutalo mee te nemen. Ook Kroatisch icoon Luka Modric zal van de partij zijn.

Read more »