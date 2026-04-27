PSV reist ontspannen af naar Ajax na Ibiza-trip: '200 procent inzet verwacht'

PSV bereidt zich in een uitzonderlijk ontspannen sfeer voor op de uitwedstrijd tegen Ajax, nadat de landstitel is binnengehaald en de selectie een paar dagen naar Ibiza is gegaan. PSV-legendes Willy en René van de Kerkhof geven hun mening over de vakantie, de kritiek daarop en de verwachtingen voor de wedstrijd.

PSV nadert de uitwedstrijd tegen Ajax met een ongekende ontspanning, een situatie die zelden voorkwam in het verleden. De landstitel is al binnen, wat de druk volledig wegneemt en de selectie van Peter Bosz de mogelijkheid heeft geboden om even te ontsnappen naar Ibiza voor een welverdiende rust.

Deze beslissing wordt door PSV-legendes Willy en René van de Kerkhof met lof ontvangen. Zij benadrukken dat de spelers nu volledig zijn opgeladen en met hernieuwde energie de wedstrijd in zullen gaan. Volgens Willy zullen ze zaterdag met een inzet van tweehonderd procent spelen. Desondanks is er ook kritiek geuit op deze vakantie, aangezien het seizoen nog niet is afgerond.

De gebroeders Van de Kerkhof weerleggen deze kritiek resoluut in hun podcast bij Omroep Brabant. René wijst erop dat Valentijn Driessen van De Telegraaf sprak over competitievervalsing, maar hij begrijpt die bewering niet. Hij suggereert dat Driessen zich beter kan concentreren op Ajax en PSV met rust kan laten. Willy sluit zich hierbij aan en benadrukt dat Bosz zelf mag bepalen hoe de voorbereiding op de wedstrijd verloopt, en dat andere clubs hetzelfde mogen doen.

De situatie is bijzonder omdat PSV dit keer als kampioen naar de Johan Cruijff Arena afreist, wat traditioneel resulteert in een erehaag. De broers verwachten dat Ajax de professionaliteit zal tonen om dit te doen, hoewel ze verwachten dat het publiek wellicht minder enthousiast zal zijn en zal fluiten. De broers worden gevraagd of zij zelf zouden fluiten als Ajax als kampioen naar Eindhoven zou komen. Willy is resoluut: 'Wij gaan niet fluiten, want wij kunnen helemaal niet fluiten.

' René is iets speelser en imiteert een fluittoon, maar benadrukt dat het niet serieus is. Hij voegt eraan toe dat hij Sjaak Swart een keer een kampioensschaal zal brengen, zodat hij weet hoe die eruitziet. René is niet onder de indruk van het huidige Ajax, ondanks de overwinning op NAC en de prachtige goal van Godts. Hij is ook kritisch over Wout Weghorst, die volgens hem weinig heeft gepresteerd.

Willy verdedigt Weghorst, maar René blijft overtuigd van zijn eigen mening. Beide broers verwachten een overwinning voor PSV, ondanks de schorsing van Ivan Perisic, die een onnodige gele kaart kreeg tegen PEC Zwolle. Willy noemt dit een 'stomme gele kaart' en bekritiseert Bosz voor het inbrengen van Perisic, terwijl er nog weinig speeltijd over was.

Ze prijzen wel de prestaties van Esmir Bajraktarevic, die volgens hen het WK zal spelen, en de kansen die jonge spelers krijgen, zoals Joël van den Berg





