Peter Bosz mist belangrijke spelers voor de topper tegen Ajax. Kovar vervangt Olij onder de lat en Driouech vervangt de geschorste Perisic. PSV streeft naar de vierde competitiezege op rij.

Peter Bosz , de trainer van PSV , reist aanstaande zaterdag naar de Johan Cruijff ArenA voor de belangrijke wedstrijd tegen Ajax zonder een aantal sleutelspelers. De afwezigheid van Ismael Saibari en Ivan Perisic weegt zwaar, maar Bosz heeft een plan om de uitdaging aan te gaan.

De landskampioen zal een aangepaste opstelling hanteren, waarbij Matej Kovar zijn rentree maakt onder de lat. Hij vervangt Nick Olij, die tegen PEC Zwolle nog keepte. De defensie voor Kovar zal gevormd worden door Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski en Mauro Júnior. De verdedigingslinie wordt echter gehandicapt door de afwezigheid van Anass Salah-Eddine en de langdurige blessure van Jerdy Schouten, die dit seizoen geen minuten meer zal maken.

Op het middenveld vertrouwt Bosz op een trio bestaande uit Joey Veerman, Guus Til en Paul Wanner. Deze spelers zullen de creativiteit en controle op het middenveld moeten leveren. De blessure van Saibari is een aanzienlijk verlies, maar Bosz heeft vertrouwen in de spelers die hij tot zijn beschikking heeft. In de aanval zal Couhaib Driouech de geschorste Ivan Perisic vervangen.

Driouech krijgt de taak om samen met Ricardo Pepi en Dennis Man voor de doelpunten te zorgen. De verwachtingen zijn hooggespannen, aangezien PSV streeft naar een vierde competitiezege op rij. De Eindhovenaren hebben al overtuigend gewonnen van FC Utrecht, Sparta Rotterdam en PEC Zwolle, en willen deze reeks voortzetten door ook Ajax te verslaan. De wedstrijd in Amsterdam begint zaterdagavond om 20.00 uur.

De vermoedelijke opstelling van PSV is als volgt: Kovar; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro; Veerman, Til, Wanner; Man, Pepi, Driouech. De supporters van PSV hopen op een overtuigende overwinning en het zien van kampioensschalen in de ArenA, iets wat de Ajax-fans al een tijdje niet meer hebben meegemaakt. De wedstrijd Ajax - PSV belooft een spannende confrontatie te worden, waarbij beide teams vol aan de bak moeten.

PSV zal proberen om de goede vorm voort te zetten en de druk op Ajax op te voeren. De afwezigheid van belangrijke spelers is een uitdaging, maar Bosz heeft vertrouwen in de kwaliteiten van zijn selectie. De supporters van Vitesse kijken met belangstelling toe, aangezien een eventuele degradatie van Ajax voor hen positief nieuws zou betekenen.

Er wordt gehoopt dat het advies om Ajax een jaartje in de Eerste Divisie te laten spelen, wordt overgenomen, zodat er weer ouderwets gevoetbald kan worden tussen de beste Gelderse clubs. De sfeer rondom de wedstrijd is opgeladen, met zowel optimisme bij de PSV-supporters als een zekere spanning bij de Ajax-fans. De KNVB wordt door sommigen bekritiseerd, maar de focus ligt nu op de wedstrijd zelf en de strijd om de punten.

Het belooft een memorabele avond te worden in de Johan Cruijff ArenA, met veel passie en strijd op het veld





