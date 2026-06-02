PSV levert grootste groep Eredivisie-spelers voor WK 2026

Een overzicht van alle Eredivisie-spelers die zijn geselecteerd voor de landslagen die deelnemen aan het Wereldkampioenschap voetbal in 2026. PSV zorgt voor de grootste bijdrage met tien spelers, gevolgd door Feyenoord en Ajax. Ook kleinere clubs zoals PEC Zwolle, Telstar en Volendam zijn vertegenwoordigd.

Op het komende Wereldkampioenschap voetbal in 2026, dat wordt georganiseerd in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, zijn meerdere spelers uit de Nederlandse Eredivisie geselecteerd voor hun landslagen.

De duidelijkste voorzienbaar is PSV, de huidige landskampioen, met niet minder dan tien spelers: Esmir Bajraktarevic (Bosnië-Herzegovina), Sergiño Dest (Verenigde Staten), Matej Kovár (Tsjechië), Armando Obispo (Curaçao), Ricardo Pepi (Verenigde Staten), Ivan Perisic (Kroatië), Ismael Saibari (Marokko), Anass Salah-Eddine (Marokko), Guus Til (Nederland) en Paul Wanner (Oostenrijk). Feyenoord levert vijf spelers: Jordan Bos (Australië), Anis Hadj Moussa (Algerije), In-beom Hwang (Zuid-Korea), Ayase Ueda (Japan) en Tsuyoshi Watanabe (Japan).

Ajax is met vier spelers vertegenwoordigd: Ko Itakura (Japan), Takehiro Tomiyasu (Japan), Josip Sutalo (Kroatië) en Wout Weghorst (Nederland). PEC Zwolle draagt drie spelers bij: Sherel Floranus (Curaçao), Jamiro Monteiro (Kaapverdië) en Ryan Thomas (Nieuw-Zeeland). Telstar, als verrassing in de Eredivisie, zag twee van zijn spelers, Tyrick Bodak en Tyrese Noslin, worden opgenomen in de selectie van Curaçao. Ook twee spelers van FC Volendam, Juninho Bacuna en Brandley Kuwas, hebben een roeping gekregen van bondscoach Dick Advocaat van Curaçao.

Verder werd Deveron Fonville van NEC gekozen voor Curaçao, net als de Japanse speler Koki Ogawa van NEC. Andere Eredivisie-spelers in het wereldkampioenschap zijn: Mateo Chávez (AZ, Mexico), Ramiz Zerrouki (FC Twente, Algerije), Zidane Iqbal (FC Utrecht, Irak), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo, Australië) en Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam, Curaçao).

De verdediger Ahmetcan Kaplan, die vorig seizoen door Ajax was uitgeleend aan NEC, kan de 34ste Eredivisie-speler worden op het WK, maar het lijkt erop dat hij eerder een plek in de Turkse selectie zal krijgen. Vier jaar geleden werden negentien Eredivisie-spelers vertegenwoordigd op het vorige WK, dat nog werd betwist door 32 teams. Het komende WK zal worden gehouden in 2026 en markeert een uitbreiding naar 48 deelnemende landen





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