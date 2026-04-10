PSV heeft details bekendgemaakt over de terugkeer van uitfans naar de Johan Cruijff Arena, met een focus op veiligheid en controle na eerdere incidenten. De club wil de ervaring van de supporters verbeteren en negatieve incidenten voorkomen.

PSV heeft recentelijk uitleg gegeven over de beslissing om uitfans toe te laten in de Johan Cruijff Arena . Vorig seizoen bleef het uitvak leeg, maar dit jaar vertrouwt PSV haar supporters weer toe om de uitwedstrijd tegen Ajax in Amsterdam bij te wonen. Dit komt na een periode waarin supporters van PSV afwezig waren bij de ontmoetingen in de ArenA. De club geeft aan dat de eerdere afwezigheid het gevolg was van bezorgdheid over kwetsende en antisemitische spreekkoren.

PSV heeft destijds ingegrepen en een plan van aanpak opgesteld om toekomstige incidenten te voorkomen. De focus lag op het veiligstellen van de uitreis voor de supporters. Als alles volgens plan verloopt in mei, is het de bedoeling dat PSV in de toekomst meer supporters meeneemt naar de ArenA. Er wordt nu gebruik gemaakt van een deel van het uitvak om de terugkeer geleidelijk te laten verlopen. \Om de uitreis beheersbaar te houden na een jaar afwezigheid, heeft PSV gekozen voor een limiet van zevenhonderd supporters. Deze supporters zullen per bus reizen. De club zal rechtstreeks communiceren met de kaartkopers over de reisvoorwaarden. De beslissing van PSV om uitfans weer toe te laten in de ArenA markeert een belangrijke stap in de normalisering van de relatie met de supporters. Het benadrukt de inspanningen van de club om een veilige en inclusieve omgeving te creëren, zowel in het eigen stadion als bij uitwedstrijden. De focus ligt op het aanpakken van ongewenst gedrag en het waarborgen van de veiligheid van alle supporters. De terugkeer van de uitfans is een teken van vertrouwen in de supporters en een stap terug naar de normale gang van zaken. PSV hoopt dat deze maatregelen bijdragen aan een positieve en sportieve sfeer tijdens de wedstrijd. De club blijft investeren in maatregelen om de veiligheid en de goede verstandhouding tussen alle betrokken partijen te waarborgen, zodat de voetbalbeleving voor iedereen prettig verloopt. \Daarnaast heeft PSV ook expliciet gemaakt dat de focus ligt op het organiseren van veilige en gecontroleerde reisomstandigheden voor de meereizende supporters. Dit omvat de communicatie met de supporters, het bepalen van het aantal supporters dat meegaat, en het coördineren van het vervoer. De club wil voorkomen dat de wedstrijd wordt overschaduwd door negatieve incidenten, en daarom worden er strenge maatregelen getroffen. Deze aanpak weerspiegelt de verantwoordelijkheid die PSV voelt voor haar supporters en de wens om een positieve bijdrage te leveren aan de Nederlandse voetbalcultuur. Het succes van PSV wordt gedeeltelijk toegeschreven aan een sterke organisatie, waarbij de Raad van Commissarissen een belangrijke rol speelt. Namen als Robert van der Wallen, Paul Verhagen en Klaas Dijkhof worden genoemd als belangrijke spelers in dit succes. De club wil hiermee laten zien dat ze bereid is om te investeren in maatregelen om de veiligheid te waarborgen en het uitvak weer te vullen met enthousiaste supporters. De supporters kunnen er dus van uit gaan dat PSV er alles aan doet om de uitwedstrijd veilig en plezierig te laten verlopen





