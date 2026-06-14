PSV kan koopoptie Salah‑Eddine niet uitoefenen, toekomstige club nog onduidelijk

Fabrizio Romano meldt dat PSV de optie van acht miljoen euro voor Anass Salah‑Eddine niet kan laten lopen. De linkspoot vertrekt na een seizoen van 25 wedstrijden en één assist, terwijl meerdere Europese clubs interesse tonen. De situatie brengt zowel PSV als de speler voor nieuwe keuzes.

Fabrizio Romano bevestigde recentelijk dat PSV de koopoptie voor linksback Anass Salah‑Eddine niet kan uitoefenen. De oorspronkelijke overeenkomst met AS Roma voorzag een optie van acht miljoen euro, maar er werd nooit een persoonlijk akkoord met de speler gesloten.

Ondanks dat de optie op maandag verloopt, is er geen overeenkomst bereikt met de vertegenwoordigers van Salah‑Eddine, waardoor hij onvermijdelijk het huis van De Kuip zal verlaten. De Marokkaanse international, die dit seizoen 25 interland‑optredens voor PSV neerzette, heeft geen doelpunt weten te scoren, maar leverde wel één assist, hetgeen zijn waarde voor de club bevestigde.

Zijn contract met Roma, dat nog twee jaar loopt, biedt hem de mogelijkheid om terug te keren naar de Serie A, waar hij oorspronkelijk voor 8,5 miljoen euro van FC Twente werd aangetrokken. De toekomst van Salah‑Eddine wordt nu breed besproken. Terwijl hij op dit moment met de Marokkaanse nationale ploeg meedoet aan het WK, hebben meerdere clubs in Europa hun interesse kenbaar gemaakt.

Romane bronnen suggereren dat zowel clubs uit de Premier League als uit de Ligue 1 en de Bundesliga naar de linksback kijken, mede dankzij zijn bewezen defensieve kwaliteiten en zijn vermogen om vanuit de achterlijn gevaarlijke voorzetten te geven. De exacte positie van AS Roma in de onderhandelingsfase blijft onduidelijk; ze lijken de speler liever in eigen gelederen te houden, maar een mogelijke verkoop aan een grote club kan financieel aantrekkelijk zijn, gezien de resterende looptijd van zijn contract.

Voor PSV betekent het vertrek van Salah‑Eddine een lege plek in de defensieve linie. De club moet nu snel een alternatief zoeken of een eigen talent promoten uit de jeugdacademie, waar onder andere talentvolle spelers van Ajax‑formaties nog in de pipeline zitten. De coach heeft al aangegeven dat de aanstaande transferperiode cruciaal wordt voor het bepalen van de uiteindelijke opstelling, zeker met het oog op het behouden van de kampioenstitel in de Eredivisie.

De fans van Eindhoven zullen de ontwikkeling met spanning volgen, terwijl de internationale markt zich klaar maakt om de veerkrachtige Marokkaanse international een nieuw profiel te bieden





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anass Salah‑Eddine PSV Transfer AS Roma Internationale Voetbal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PSV'er Joey Veerman baart opzien met advertentie: 'Echt karakter'PSV-voetballer Joey Veerman baart opzien met een paginagrote advertentie in De Telegraaf. Hij lijkt daarmee een steek onder water uit te delen aan bondscoach Ronald Koeman.

Read more »

Voormalig toptalent van Ajax én PSV (28) verrast en gaat aan de slag bij PSVMink Peeters (28) heeft niet lang stilgezeten na het beëindigen van zijn spelersloopbaan. De 28-jarige oud-voetballer gaat aan de slag bij PSV, waar hij jeugdtrainer wordt.

Read more »

Geen PSV of Ajax voor gewilde Mats Rots: 'Dit is een transfer met beleid'Arnold Bruggink, voormalig technisch directeur van FC Twente, zag PSV als een logische vervolgstap voor Mats Rots, maar begrijpt de keuze voor Bundesliga-club 1899 Hoffenheim. Bruggink lag eerder als td van FC Twente voor een mogelijke transfer van de linksback naar Ajax.

Read more »

Saibari dolblij met eerste WK-goal, Salah-Eddine schaart Marokko bij wereldtopIsmael Saibari is gelukkig met zijn doelpunt op het WK, maar had liever gezien dat Marokko van Brazilië gewonnen had. Anass Salah-Eddine heeft hoge verwachtingen van zijn land.

Read more »