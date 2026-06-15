PSV Interested in Arnau Martínez van Girona as Potential Successor to Sergiño Dest

PSV is considering Arnau Martínez van Girona as a potential replacement for Sergiño Dest, who is expected to leave the club this summer. Martínez, a 23-year-old right-back with a €8 million buyout clause in his contract, has shown interest from several clubs, including Real Betis and Fulham, and has been a key player under new Ajax coach Míchel this season. He has a background in the youth academy of FC Barcelona and joined Girona in 2018, where he became a regular starter in the first team. Martínez has made 198 appearances for Girona, with his contract expiring in 2027. PSV is exploring potential replacements for Dest, who is expected to leave the club for a fee of around €23-€25 million.

PSV is geïnteresseerd in Arnau Martínez van Girona. Dat meldt transferjournalist Matteo Moretto. De 23-jarige rechtsback beschikt over een afkoopclausule van acht miljoen euro in zijn contract, valt er te lezen.

Martínez heeft aan interesse geen gebrek. Moretto schrijft dat veel clubs, onder wie Real Betis en Fulham, belangstelling hebben getoond in de Spanjaard. De rechtsback, die twaalf interlands voor Jong Spanje achter zijn naam heeft staan, was dit seizoen een vaste waarde onder de nieuwe Ajax-trainer Míchel. Martínez heeft een verleden in de jeugdopleiding van FC Barcelona en kwam na een tussenstap bij CE L'Hospitalet in 2018 bij Girona terecht.

Daar werd hij begin 2021 onderdeel van de hoofdmacht. De teller staat inmiddels op 198 optredens namens Girona, bij wie Martínez nog tot medio 2027 vastligt. De kans is klein dat de back met de club meegaat naar het tweede niveau van Spanje. PSV is potentiële opvolgers van Sergiño Dest in kaart aan het brengen en ziet Martínez dus als geschikte optie.

De kans is enorm groot dat Dest deze zomer vertrekt uit het Philips Stadion. De back is klaar voor een volgende stap en de Eindhovenaren lijken hem die ook te gunnen. Het Eindhovens Dagblad meldde eerder al dat Dest voor 23 à 25 miljoen euro mag vertrekken





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