PSV gelicht optie tot koop van Jiri Kovar

PSV heeft een optie tot koop gelicht op doelman Jiri Kovar. De 26-jarige Tsjech heeft zich al snel weten te bewijzen bij de club uit Eindhoven en zou deel uitmaken van het transferplan onder de beoogde nieuwe trainer Massimiliano Allegri. Het is onduidelijk of PSV openstaat voor een vertrek van Kovar.

PSV heeft een optie tot koop van doelman Jiri Kovar gelicht. De club uit Eindhoven heeft de 26-jarige Tsjech dit seizoen gehuurd van Bayer Leverkusen.

Kovar heeft zich al snel weten te bewijzen bij PSV en heeft in 31 Eredivisiewedstrijden 41 doelpunten tegen gekregen en zeven keer de nul gehouden. Ook was hij de doelman tijdens de 6-2 overwinning van PSV tegen Napoli. Kovar zou onderdeel zijn van het transferplan onder de beoogde nieuwe trainer Massimiliano Allegri. Het is onduidelijk of PSV openstaat voor een vertrek van Kovar.

Vorige zomer werd Nick Olij gehaald van Sparta Rotterdam, maar hij heeft nog geen goede indruk kunnen achterlaten in Eindhoven. Ook lijkt Joël Drommel hard op weg naar de uitgang. Kovar is richting volgend seizoen de aangewezen eerste keeper in Eindhoven en heeft nog een contract tot 2030





