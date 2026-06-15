PSV geïnteresseerd in Spaanse verdediger Arnau Martínez, maar moet concurreren met Real Betis en Fulham

PSV toont interesse in Arnau Martínez van Girona, maar moet het opnemen tegen Real Betis en Fulham. De 23-jarige verdediger heeft een ontsnappingsclausule van acht miljoen euro en is een veelzijdige speler die zowel als rechtsback als centrale verdediger kan fungeren. Hij was aanvoerder bij Girona en heeft ervaring in de Spaanse jeugdteams.

PSV heeft zijn oog laten vallen op de Spaanse verdediger Arnau Martínez , die momenteel bij Girona speelt. Volgens transferexpert Matteo Moretton is de Nederlandse club geïnteresseerd in de 23-jarige speler, maar zij zijn niet de enige.

Real Betis en Fulham tonen ook interesse. Martínez heeft een ontsnappingsclausule van acht miljoen euro in zijn contract, wat hem een aantrekkelijke optie maakt voor meerdere clubs. Fulham zou hem een concurrent kunnen maken van Kenny Tete, die zijn contract in Londen verlengde. Martínez is een veelzijdige verdediger die zowel als rechtsback als centrale verdediger kan spelen.

Dit seizoen speelde hij 35 wedstrijden, scoorde twee doelpunten en gaf drie assists. Hij droeg de aanvoerdersband en is een jeugdex-alumni van FC Barcelona, maar speelt sinds 2018/19 voor Girona. Hij kommt uit de Spaanje jeugd internationale en maakte zijn debuut voor Spanje Onder 21 in 2022 onder bondscoach Luis de la Fuente. Dit maakt hem een veelbelovende en ervaren speler voor clubs die op zoek zijn naar verdedigende versterking.

De transfer zal waarschijnlijk een competitieve veiling worden met meerdere Europese clubs die strijden om zijn ondertekening





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