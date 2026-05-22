PSV en Feyenoord kunnen Champions League-ticket bijschrijven

PSV en Feyenoord kunnen tientallen miljoenen euro's bijschrijven door de eerste en tweede plek in de Eredivisie te behalen. Met de vernieuwde toernooiopzet is het mogelijk om alle deelnemende ploegen te treffen.

Voor het laatste jaar waren de eerste en tweede plek in de Eredivisie goed voor een direct Champions League -ticket. PSV en Feyenoord kunnen daardoor tientallen miljoenen euro's bijschrijven.

Met de vernieuwde toernooiopzet is het voor beide clubs mogelijk om alle deelnemende ploegen te treffen. Alle clubs worden opgedeeld in vier potten op basis van coëfficiënten. Elke club loot vervolgens twee opponenten uit elke pot. Op dit moment zijn er 25 clubs zeker van Champions League-deelname.

Daar komen er nog 11 bij, deels vanuit directe plaatsing via de nationale competities en deels uit de voorronde. De potentiële tegenstanders van PSV en Feyenoord zijn onder andere Aston Villa, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Internazionale, Napoli, Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid, Real Betis, Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart, Paris Saint-Germain, RC Lens, LOSC Lille, FC Porto, Club Brugge, Slavia Praag, Galatasaray en Shakhtar Donetsk.

Op 26 augustus eindigen de voorrondes en zijn alle potentiële opponenten van PSV en Feyenoord bekend. De volgende dag vindt de loting voor de Champions League plaats. PSV en Feyenoord spelen hun eerste Champions League-wedstrijd op 8, 9 of 10 september. Zij spelen minstens acht duels in de competitiefase.

Als Europa League-winnaar Aston Villa vijfde wordt, schuift een CL-ticket door naar de nummer zes van de Premier League. Als Aston Villa vierde wordt, schuift een CL-ticket door naar de beste ploeg die eigenlijk voorronde zou moeten spelen





Inter Miami gaat zich heel spoedig versterken met 5-voudig Champions League-winnaarInter Miami is heel dicht bij het aantrekken van Casemiro, zo meldt de doorgaans betrouwbare transferjournalist Ben Jacobs. De Braziliaan vertrekt deze zomer transfervrij bij Manchester United.

Dit gebeurt er met het Champions League-ticket dat Aston Villa pakt met EL-zegeAston Villa greep woensdagavond de eindzege in de Europa League door Freiburg te verslaan in de finale. Normaal gesproken zit daar een Champions League-ticket aan vast, maar via de competitie had de club uit Birmingham zich al geplaatst voor het miljardenbal. Het CL-ticket schuift daarmee door.

'PSV-broers' Van Duiven op promotiejacht: 'Hij had een kansje verdiend bij PSV'Jason van Duiven staat bij Lommel SK op het punt om te promoveren naar de Jupiler Pro League. Het voormalig toptalent van (Jong) PSV, in zijn debuutjaar goed voor 15 doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie, doet dat aan de hand van broertje Robin en routinier Ralf Seuntjens.

Nederlandse eredivisie vrouwen komend seizoen: strijd om Europees en topseriel promotionsPSV heeft zichzelf al tot landskampioen gekroond van de eredivisie vrouwen, maar er is nog voldoende op het spel afgelopen zondag. PSV begint volgend seizoen in de tweede kwalificatieronde van de Champions League, de nummer twee moet zich kwalificeren via de 'niet-kampioenenroute', en de nummers drie en vier kwalificeren zich voor de Europa League. Als Ajax wint van sc Heerenveen, wordt hun ticket voor de Champions League veiliggesteld, anders wordt het afhankelijk van het resultaat van FC Twente tegen PSV.

