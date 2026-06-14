PSV en Bayern München bereiken mondeling akkoord voor Ismael Saibari

Na een indrukwekkende WK-optrede blijkt Bayern München klaar om Ismael Saibari van PSV te kopen, met een mogelijke opbrengst van 53 miljoen euro en een contract tot 2031.

PSV en Bayern München hebben een mondeling akkoord bereikt over de overstap van de Marokkaanse middenvelder Ismael Saibari . Transfer expert Santi Aouna van Foot Mercato gaf zondagavond meer details over de onderhandelingen.

Volgens Aouna zijn de clubs het eens geworden over de transfersom, hoewel hij het exacte bedrag niet heeft geopenbaard. Wel heeft Bayern München de medische keuring ingepland, die volgende week in de Verenigde Staten zal plaatsvinden, tussen de groepsduels van Marokko op het WK. Saibari, die 25 jaar oud is, moet zich tijdens die test laten keuren voordat de definitieve transfer kan worden afgerond.

De interesse van Bayern in de jonge versterking is mede ontstaan na de opvallende prestatie van Saibari tijdens het wereldkampioenschap, waar hij onder meer een schitterende treffer maakte in de wedstrijd tegen Brazilië. Deze presentatie op het wereldtoneel heeft de zichtbaarheid van de speler vergroot en lijkt de onderhandelingstempo te hebben verhoogd. De Eindhovense krant meldde dat PSV-fans, die hopen op een flinke uitbetaling voor hun talent, wellicht teleurgesteld zullen zijn als de uiteindelijke som lager uitvalt dan verwacht.

Aangezien de gesprekken tussen de clubs al geruime tijd gaande zijn, wordt niet verwacht dat PSV plotseling een veel hoger bedrag zal vragen. Volgens bronnen zou de totale opbrengst voor PSV rond de 53 miljoen euro kunnen liggen, inclusief een interessant betalingsplan. Er wordt geen sprake gemaakt van een eventuele ruil van een andere speler, ondanks eerdere speculaties.

Saibari tekent een contract dat vermoedelijk loopt tot medio 2031, waarna hij zich zal voegen bij de sterspelers in de Allianz Arena, zoals Michael Olise, Lennart Karl, Jamal Musiala, Serge Gnabry en Luis Díaz. Het wachten blijft echter op de definitieve medische keuring, waarna de formele documenten kunnen worden ondertekend en de jonge middenvelder zich kan aansluiten bij een van de grootste clubs in de Bundesliga.

De sportwereld kijkt nu uit naar de officiële bevestiging van de transfer en naar de impact die Saibari zal hebben in de Duitse competitie





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