PSV zal de absolute hoofdprijs verlangen voor Ismael Saibari . Technisch directeur Earnest Stewart benadrukt dat de Eindhovenaren niet zomaar afscheid zullen nemen van 'één van de beste spelers van de Eredivisie '. PSV bereidt zich voor op een mogelijk drukke transferzomer, waarbij de focus ligt op het behouden van kwaliteit en het waarborgen van de frisheid binnen de selectie.

Stewart geeft aan dat de situatie dit jaar anders is dan vorig seizoen, toen PSV te maken had met veel aflopende contracten en spelers die niet wilden verlengen. Nu heeft de club meer controle over de spelersgroep, wat de onderhandelingspositie versterkt. Echter, PSV beseft ook de positie van Nederland in het Europese voetbalecosysteem en zal hierop moeten inspelen bij eventuele transfers. Stewart hoopt dat de transferperiode minder hectisch verloopt dan vorig jaar, maar benadrukt dat het continu vernieuwen van de selectie een belangrijk onderdeel blijft van de clubstrategie om de frisheid te behouden.\De blessure van Jerdy Schouten vormt een extra uitdaging voor PSV, terwijl ook het vertrek van enkele steunpilaren dreigt. De club zal naar verwachting de hoofdprijs vragen voor Ismael Saibari, waarbij trainer Peter Bosz al refereerde aan een bedrag van 70 tot 75 miljoen euro, refererend aan de vraagprijs die AZ voor Kees Smit zou hebben. Stewart geeft aan dat PSV, gezien de kwaliteiten van Saibari, een hogere prijs in gedachten heeft. 'We zullen zien hoe het gaat lopen en wat voor interesse er gaat komen, maar het mag duidelijk zijn dat hij één van de smaakmakers is van de Eredivisie. Het zal niet zomaar gebeuren dat hij gaat vertrekken', aldus Stewart. De club lijkt dus een forse transfersom te verwachten voor de Marokkaanse international, gezien zijn prominente rol in het elftal en de hoge waardering binnen de Eredivisie.\De uitspraken van Stewart illustreren de ambities van PSV en de wil om de selectie op peil te houden, terwijl ook rekening wordt gehouden met de financiële realiteit van het voetbal. De club probeert de balans te vinden tussen het behouden van topspelers en het aantrekken van nieuwe talenten, om zo de sportieve successen te continueren. De club lijkt zich bewust van de interesse in Saibari en is bereid om een hoge prijs te vragen, maar de uiteindelijke beslissing zal afhangen van de concrete aanbiedingen en de wensen van de speler zelf. Daarnaast is er enige speculatie over de reacties van de concurrenten, vooral Ajax en Feyenoord, die vaak de transfersom of de bestuursstructuur van PSV bekritiseren. PSV lijkt echter vastberaden zijn eigen weg te volgen en zijn selectie te versterken. Er heerst binnen PSV een gevoel van een warme club, waar oud-spelers graag terugkeren, wat de club trots maakt. De club blijft bouwen aan een sterke toekomst





