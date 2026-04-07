PSV blikt vooruit: Verwacht flinke veranderingen in de selectie na kampioenschap

De journalist van De Telegraaf, die PSV volgt, verwacht grote veranderingen bij PSV na het behalen van het kampioenschap. Er zullen waarschijnlijk veel spelers vertrekken en er komen versterkingen voor terug.

In de voetbalpodcast van De Telegraaf, blikt journalist, die PSV namens De Telegraaf volgt, vooruit op het komende seizoen na de kampioenschap van PSV . De journalist verwacht flinke veranderingen binnen de selectie van PSV na het behalen van de titel. Hij kijkt er niet van op als een aanzienlijk aantal spelers de club verlaat.

Na de remise van Feyenoord bij FC Volendam (0-0) is PSV voor de derde keer op rij kampioen van Nederland geworden, waardoor de blik alvast op volgend seizoen wordt gericht. In de podcast wordt specifiek gekeken naar de posities waarop PSV zich zal willen versterken. De journalist noemt de verdediging als een prioriteit, mede gezien de situatie rondom Schouten. Daarnaast verwacht hij versterking op het middenveld, met de focus op een defensieve middenvelder, een nummer 6. De aanval is ook een belangrijk punt, waarbij de journalist verwacht dat er een nieuwe spits zal worden aangetrokken. PSV heeft namelijk de optie in het aflopende contract van Boadu niet gelicht. Er wordt tevens getwijfeld of PSV rekent op Pléa, wat kan duiden op de komst van zelfs twee nieuwe spitsen. De journalist acht de positie van Dest onzeker, die wellicht de wens heeft om een stap hogerop te zetten. Ook Veerman wordt genoemd als speler die waarschijnlijk de club zal verlaten. Al met al voorspelt de journalist een periode van flinke mutaties in Eindhoven. Hij verwacht dat een groep van acht of negen spelers de club zal verlaten, waarnaar zes of zeven nieuwe spelers voor in de plaats zullen komen.\De kampioensvreugde in Eindhoven is enorm. Het Stratumseind en Stadhuisplein zullen weer overvol zijn tijdens het kampioensfeest, en de feestvreugde zal in het zuiden van het land plaatsvinden. De euforie rondom het kampioenschap is groot en de fans kijken alweer uit naar de festiviteiten. De journalist benadrukt dat spelers die de club hebben verlaten vaak weer welkom zijn bij PSV, wat de warme band tussen club en spelers onderstreept. Er is een gevoel van saamhorigheid en trots dat de club en zijn supporters bindt. De kritiek op de club, vaak afkomstig van supporters van rivaliserende clubs, wordt door de journalist in perspectief geplaatst. Hij merkt op dat de kritiek met name komt van supporters van Ajax en Feyenoord, die wijzen naar de bestuursstructuur. Wanneer Brands, PSV's technisch directeur, bevestigend antwoord geeft op een suggestieve vraag, veroorzaakt dit opschudding op diverse online platforms. De journalist lijkt zich hierdoor niet te laten beïnvloeden en benadrukt de positiviteit binnen de club. De focus ligt op de prestaties op het veld en de vreugde van de supporters, en niet op de negatieve sentimenten van buitenaf.\De verwachtingen voor volgend seizoen zijn hooggespannen. Na het behalen van de kampioenstitel, kijkt de club vooruit naar nieuwe successen. De focus ligt op het versterken van de selectie om de prestaties te continueren. Er wordt gesproken over specifieke posities die versterking nodig hebben, zoals de verdediging, het middenveld en de aanval. De journalist analyseert de huidige situatie en voorspelt veranderingen binnen de selectie, met de mogelijkheid van het vertrek van een aanzienlijk aantal spelers. De komst van nieuwe spelers is essentieel om de club competitief te houden. De journalist benadrukt de belangrijke rol van de supporters in de positieve sfeer binnen de club. De loyaliteit van de fans en de warme band tussen club en spelers worden in het zonnetje gezet. De verwachtingen voor de toekomst zijn hoog, en de club wil de successen van dit seizoen overtreffen. De positieve sfeer en de toewijding van de spelers en de supporters zijn cruciaal voor het behalen van toekomstige successen. De club is klaar om de uitdagingen van volgend seizoen aan te gaan en de positieve sfeer te behouden, ondersteund door de trouwe supporters en de wens om te groeien en te presteren





