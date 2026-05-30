PSG is voor het tweede jaar op rij Europees kampioen. De winnaar werd bepaald door een blunder van Gabriel. De feestvreugde van de PSG -fans, de rode rookfakkels die direct na de misser van de Braziliaanse verdediger van Arsenal voor hun ogen werden afgestoken, zijn een erkenning voor Luis Enrique en het team dat hij naar zijn visie heeft gevormd: ze zijn het sterkste team van Europa.

De PSG-trainer complimenteerde Luis Enrique met zijn prestaties.

'Luis Enrique tilt PSG naar de top van Europa. Hij heeft een keerpunt in de geschiedenis van PSG gemarkeerd. Net toen het leek alsof de sterrenhemel na het vertrek van Mbappé aan het verbleken was, begon het project te schitteren. Ze herstelden zich, ontketenden hun kampioensmentaliteit en loodsten de Parijse club naar de top van het toernooi, waar ze een Arsenal versloegen dat onverslaanbaar leek.

PSG wint voor het tweede jaar op rij de Champions League. Ze wisten het in een weinig opwindende finale uit te zingen tot de strafschoppen, maar twee flinke missers beslechtten het pijnlijke lot voor Leandro Trossard en co. Verdiend was het wel, voor PSG. Paris Saint-Germain blijft kampioen van Europa. Het was een historische finale, waarin Vitinha een fantastische wedstrijd speelde op het middenveld.

Hij bevestigde dat hij de beste middenvelder ter wereld is. De Portugees was meerdere keren cruciaal, verzorgde een fantastische balbehandeling en bepaalde het tempo van PSG. Ousmane Dembélé had het moeilijk tegen de verdediging van Arsenal. De koningen van Europa komen uit Parijs.

Eerst een bliksemsnel doelpunt, dan uiteindelijk frustratie voor onze Havertz. De voormalige speler van Leverkusen maakte het winnende doelpunt voor Arsenals aartsrivaal Chelsea in de Champions League-finale van 2021. Zijn droom om dat voor Arsenal te doen, blijft vooralsnog onvervuld. Voor Havertz zou het de kroon op zijn seizoen zijn geweest





