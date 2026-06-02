PSG pakt dubbel, Arsenal wint Premier League en de beste trainers van Europa

Een overzicht van de hoogtepunten van het Europese voetbalseizoen 2025/26, inclusive de Champions League-overwinning van PSG, de Premier League-titel voor Arsenal en de erkenning van de top trainers van het seizoen.

Het Europese voetbal seizoen 2025/26 is afgelopen, en net als het vorige jaar eindigde het met Paris Saint-Germain die de Champions League -trofée kon omhoog houden. In de finale in Boedapest versloeg PSG zaterdag Arsenal .

Die overwinning was minder overtuigend dan de afstraffing van Inter een jaar eerder in München, maar de vreugde was er daarom niet minder. De Parijzenaren completeerden daarmee een fraaie dubbel, nadat ze eerder al kampioen van Frankrijk waren geworden. Arsenal kende op zijn beurt ook een succesvol seizoen door eindelijk weer de Premier League-titel te winnen. Daarnaast kroonden Bayern München, Inter en Barcelona zich tot landskampioen in respectievelijk Duitsland, Italië en Spanje.

PSG voorkwam bovendien dat alle Europese clubtoernooien door Engelse clubs werden gewonnen. Aston Villa schreef de Europa League op zijn naam, terwijl Crystal Palace de Conference League veroverde. De trainers van die clubs beleefden natuurlijk uitstekende seizoenen, maar zij waren zeker niet de enigen die indruk maakten. Door heel Europa zorgden coaches voor verrassende succesverhalen, historische prestaties en onverwachte prijzen.

Maar wie waren uiteindelijk de best presterende trainers van het seizoen? Redacteuren van Voetbalzone gingen op zoek naar een antwoord op die vraag door individueel stemmen uit te brengen. Dit is onze top 15





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PSG Arsenal Champions League Premier League Trainers Europa Seizoen 2025/26

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