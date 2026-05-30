PSG met ongewijzigde formatie in Champions League-finale tegen Arsenal

Paris Saint-Germain treft Arsenal in de Champions League-finale met een bijna ongewijzigde opstelling ten opzichte van de vorige finales. Alleen in doel is Matvey Safonov de vervanger van de vertrokken Gianluigi Donnarumma. Luis Enrique kiest voor het eerst dit seizoen voor deze specifieke combinatie van veldspelers, met dezelfde drie spitsen als eerder.

In serene rust kon PSG toewerken naar de finale tegen Arsenal . Voor Luis Enrique waren er dan ook weinig redenen om de boel op de schop te gooien.

Op doel staat Matvey Safonov. De Russische doelman heeft Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho en Nuno Mendes voor zijn neus staan. De middelste linie bestaat uit Fabián Ruiz, Vitinha en João Neves. Dat betekent dat Warren Zaïre-Emery op de bank begint.

Voorin staat het reeds genoemde supertrio Doué, Dembélé en Kvaratskhelia. Dat betekent dat er ten opzichte van de vorige Champions League-finale slechts één wijziging is: Safonov voor de vertrokken Gianluigi Donnarumma. Het is voor het eerst dit seizoen dat Luis Enrique voor deze samenstelling aan veldspelers kiest. De Champions League-finale start zaterdag om 18.00 uur.

PSG won de vorige finale met 5-0 van Internazionale. Doué (twee goals en een assist), Dembélé (twee assists) en Kvaratskhelia (goal) waren een ware plaag voor de Italianen. Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Door Voetbal International aan te merken als voorkeursbron weet je zeker dat je altijd het laatste e





