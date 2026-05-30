PSG haalt recordomzet van 143 miljoen euro uit Champions‑League‑campagne

Paris Saint‑Germain heeft door groepsfase‑successen, knock‑outoverwinningen en de finale tegen Arsenal een totale opbrengst van 143,22 miljoen euro behaald, een record in de recente Europese clubcompetitie.

Paris Saint‑Germain heeft tijdens het recente Champions‑League‑toernooi een indrukwekkende som geld weten te vergaren, waardoor de Franse club meer dan een derde van haar totale inkomsten uit de deelname alleen al kon halen.

Het financiële plaatje begon met een basisbedrag van 18,62 miljoen euro dat de club kreeg omdat ze zich tijdig had gekwalificeerd voor de Europese topcompetitie. Daarnaast ontving PSG een "Value Pillar"‑bijdrage van 44 miljoen euro, een bedrag dat is gebaseerd op historische prestaties, televisiekijkcijfers en de commerciële waarde van de club op het internationale podium.

Deze twee componenten vormen samen het fundament van de inkomsten, maar het grootste deel van het geld werd verdiend door de sportieve resultaten die de Parijse rotatie behaalde gedurende de groepsfase, de knock‑outfase en de finale. In de groepsfase speelde PSG vier wedstrijden die ze won, en twee standen gelijk, waardoor ze een stevige basis legden voor verdere financiële bonussen.

De UEFA kent extra vergoedingen toe voor elke fase die een club doorloopt, en PSG ontving een prestatiebonus van 19,8 miljoen euro voor het behalen van de elfde plaats in de competitiefase en voor het doorgaan naar de tussenronde. De overwinning in de achtste finale, waarin ze AS Monaco uitschakelden, leverde nog eens 11 miljoen euro op. Na deze stap volgden de indrukwekkende overwinningen op Chelsea (12,5 miljoen euro), Liverpool (15 miljoen euro) en Bayern München (18,5 miljoen euro).

Elk van deze triomfen werd niet alleen gevierd op het veld, maar ook in de boekhouding van de club, waar de bijbehorende bonussen een aanzienlijke bijdrage leverden aan de totale omzet. De climax van het toernooi bracht PSG de hoofdprijs: het verslaan van Arsenal in de finale leverde een extra 6,5 miljoen euro op, aangevuld met een garantievergoeding van 4,5 miljoen euro voor deelname aan de UEFA Super Cup.

Bovendien kreeg de club nog een extra million euro voor de winst op de tegenstander van de Europa League‑finale, Aston Villa. Bij elkaar opgeteld behaalde PSG een som van 143,22 miljoen euro in verband met één Champions‑League‑campagne, een bedrag dat niet alleen de sportieve successen weerspiegelt, maar ook de groeiende commerciële macht van de club op het wereldtoneel.

Deze cijfers onderstrepen de toenemende betekenis van televisierechten, sponsordeals en prestatiegerelateerde vergoedingen binnen het moderne voetbal, waarbij sportieve glorie hand in hand gaat met financiële winstgevendheid





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paris Saint‑Germain Champions League Financiële Bonussen Europees Voetbal Sponsoring

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PSG en Arsenal strijden om Champions League-titelParis Saint-Germain en Arsenal treffen elkaar in de Champions League-finale na een indrukwekkende knockout-fase. De ploegen zijn aan elkaar gewaagd en beloven een spannende eindstrijd.

Read more »

PSG-fan reist met privéchauffeur naar Champions League-finalePSG-fan Corentin Leclere reist met een privéchauffeur naar de Champions League-finale in Budapest. De afstand naar Budapest is 1500 kilometer en het kost meer dan duizend euro om een retourtje te vliegen.

Read more »

Arsenal en PSG strijden om Champions League titelArsenal en Paris Saint-Germain nemen het in de finale van de Champions League tegen elkaar op. Beide ploegen zijn al kampioen in eigen land. De wedstrijd vindt plaats in Boedapest. Als nieuwe speler kun je via een speciale actie inzetten op de winnaar. Online spelen brengt risico's met zich mee.

Read more »

Jurriën Timber fit voor Champions League-finale tegen PSGArsenal-trainer Mikel Arteta bevestigt dat verdediger Jurriën Timber voldoende hersteld is om te starten in de Champions League-finale tegen Paris Saint‑Germain, een opluchting voor Oranje‑coach Ronald Koeman die zijn fysieke staat in twijfel had, terwijl ook Ousmane Dembélé en Achraf Hakimi klaar lijken te zijn voor de wedstrijd in Boedapest.

Read more »