PSG-fan reist met privéchauffeur naar Champions League-finale

PSG-fan Corentin Leclere reist met een privéchauffeur naar de Champions League-finale in Budapest. De afstand naar Budapest is 1500 kilometer en het kost meer dan duizend euro om een retourtje te vliegen.

Voor de supporters van Paris Saint-Germain is het zaterdag een bijzondere dag. Hun ploeg kan immers voor de tweede keer op rij de Champions League winnen.

Hoewel de meeste supporters per auto, trein of vliegtuig gaan, laat PSG-fan Corentin Leclere zich rijden door een privéchauffeur. Wegens de reisbeperking van een familielid is vliegen namelijk geen optie. De afstand naar Budapest is 1500 kilometer. Veertien uur reizen, ongeveer zeventien uur inclusief pauzes.

De supporter gaat niet alleen, maar wordt vergezeld door twee goede vrienden. Het kost meer dan duizend euro om een retourtje te vliegen. Sinds vorig jaar hebben we er alles aan gedaan om kaartjes te bemachtigen. Dit jaar is het gelukt.

Het kost ongeveer 2000 euro voor de diensten van een privéchauffeur. De fans hoeven zich in ieder geval nergens zorgen om te maken. Onze chauffeur haalt ons op, we stappen in en hij zet ons direct bij het stadion af. We betalen voor de kwaliteit van de service.

Het voldoet ook aan de reisbeperkingen van de oom van mijn vriendin, met wie ik reis. De oom van zijn vriendin heeft namelijk een medische reden waardoor hij niet kan vliegen. PSG neemt het zaterdag in Budapest op tegen Arsenal. De wedstrijd vindt plaats om 18.00 uur





