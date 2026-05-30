PSG-eigenaar Nasser Al-Khelaïfi: Luis Enrique is de beste trainer van de wereld

PSG-eigenaar Nasser Al-Khelaïfi is trots op het team en de trainer Luis Enrique na het behalen van de Champions League-titel. Hij verwacht dat Luis Enrique voorlopig nog bij PSG blijft en dat het team rondkijkt voor versterkingen richting het nieuwe seizoen.

Het is echt een historische dag voor ons, zei Nasser Al-Khelaïfi , sinds 2011 bij PSG aan het roer, in gesprek met TNT Sport . We wisten dat het heel moeilijk zou worden om deze prijs twee jaar op rij te winnen.

Veel mensen twijfelden eraan of het ons weer zou lukken, maar we zijn er altijd in blijven geloven. Ik ben zo trots op het team, de trainer, zijn stafleden en onze supporters. Luis Enrique is een heel bijzonder persoon. Echt een fantastische trainer en bovenal een geweldig mens.

Wat mij betreft is Luis Enrique de beste trainer van de wereld. Hij heeft echt geweldig werk verricht met deze groep, met veel jonge spelers. Ik wil alle spelers in de selectie bedanken. Ze hebben allen op hun eigen manier bijgedragen aan dit ongeloofelijke succes.

Al-Khelaïfi verwacht dat Luis Enrique voorlopig nog bij PSG blijft. De Spanjaard heeft een contract tot medio 2027. Vragen over zijn toekomst kan ik hier niet beantwoorden, maar ik heb er alle vertrouwen in dat hij bij ons blijft. Het draait allemaal om het project dat we zijn gestart en hij is de beste persoon voor dat project.

Arsenal verdient ook respect volgens de eigenaar van PSG. Zij hebben ook een geweldig team en ik wens het alle goeds. Ik voelde al wel voor de finale dat het goed zou komen. Ik zei dat ook nog in de rust: we gaan winnen, aldus Al-Khelaïfi, die aangeeft dat PSG rondkijkt voor versterkingen richting het nieuwe seizoen.

Ja, dat komt wel goed. Ik kan je verzekeren dat we de transfermarkt opgaan





