PSG bereikt finale Champions League na controversieel gelijkspel tegen Bayern München

Ondanks grote frustraties bij coach Vincent Kompany over de arbitrage, plaatst Paris Saint-Germain zich voor de finale in Boedapest waar zij Arsenal zullen trotseren.

De confrontatie tussen de Duitse grootmacht Bayern München en de Franse uitdager Paris Saint-Germain op woensdagavond leverde misschien niet het explosieve spektakel op waar de voetballende wereld op hoopte, maar de nasleep van de wedstrijd was allesbehalve rustig.

Na een zwaarbevochten 1-1 gelijkspel was het Paris Saint-Germain dat zich voor het tweede opeenvolgende jaar wist te plaatsen voor de grote finale van de Champions League. Hoewel de uitslag op papier een eerlijke verdeling van de punten suggereert, heerste er in de kleedkamer van Bayern München een sfeer van ongeloof en frustratie.

De focus verschoof direct van het tactische spel naar de controversiële beslissingen van de arbitrage, die volgens de Duitsers stelselmatig in het voordeel van de Parijzenaars waren uitgevallen. Vincent Kompany, de coach van Bayern München, uitte tijdens de persconferentie na de wedstrijd zijn ongenoegen op een manier die zowel beheerst als vurig was.

Hij benadrukte dat hij de kwaliteit en de prestaties van Paris Saint-Germain absoluut niet wilde diskwalificeren, aangezien ze over een team beschikken dat tot de absolute wereldtop behoort. Echter, de Belgische trainer kon zijn woede niet bedwingen wanneer hij sprak over de inconsistentie van de scheidsrechter. Volgens Kompany was er een duidelijk gebrek aan eenduidigheid in de besluitvorming, wat in een wedstrijd met zulke hoge belangen fataal kan zijn.

Wanneer een enkele beslissing het verschil maakt tussen het bereiken van de finale of een voortijdige uitschakeling, wordt het voor een coach onmogelijk om dat simpelweg te accepteren als onderdeel van het spel. De discussie concentreerde zich vooral op twee specifieke incidenten die plaatsvonden in het stadion in München.

Het eerste moment betrof een handsbal van Nuno Mendes, waarbij de Portugees van PSG volgens de Bayern-bank een tweede gele kaart had moeten ontvangen, wat had geleid tot een numeriek overwicht voor de Duitsers. Kort daarna volgde een tweede controversieel moment in het strafschopgebied van PSG, waar de bal tegen de hand van Joao Neves kwam na een actie van zijn eigen teamgenoot Vitinha.

De arbitrage, geleid door de Portugese scheidsrechter Joao Pinheiro, besloot in beide gevallen niet in te grijpen. Kompany was hierover zeer stellig en verklaarde dat hij de beelden herhaaldelijk had bestudeerd zonder enig bewijs te vinden dat zijn eigen speler, Konrad Laimer, de bal had geraakt. De trainer vroeg zich zelfs hardop af of er iemand in de kamer was die het tegendeel kon bewijzen, wat de spanning in de persruimte merkbaar verhoogde.

Bovendien trok Kompany een parallel met een eerdere wedstrijd waarin Alphonso Davies een penalty veroorzaakte. In dat geval werd geoordeeld dat de bal, ondanks dat deze eerst het lichaam raakte, toch strafbaar was omdat de bal richting het doel ging. Kompany vond het hypocriet dat er nu een situatie was waarbij een uitgestrekte hand werd geraakt door een hard schot vanaf tien meter, maar dat dit niet als penalty werd bestraft.

Ondanks deze frustraties was de coach wel trots op de manier waarop zijn team had gevochten. Hij was ervan overtuigd dat PSG zelden een wedstrijd had moeten spelen die zo intensief en fysiek was als deze. Hij prees de vastberadenheid van zijn spelers, maar concludeerde dat het uiteindelijk de kleine details en de beslissingen van de scheidsrechter waren die de overhand gaven aan de Fransen.

Aan de andere zijde van het kamp was Luis Enrique, de Spaanse strateeg van PSG, zeer tevreden met het resultaat en de manier waarop zijn ploeg had overleefd. Hij gaf toe dat Bayern München de afgelopen drie jaar de lastigste tegenstander was geweest waar zij mee te maken hadden gekregen. De kwaliteit van de Duitse ploeg en hun gestructureerde, agressieve speelstijl maakten het verdedigen uiterst complex.

Enrique prees de onophoudelijke druk die Bayern zette en gaf toe dat zijn team niet gewend was om zo langdurig op zo'n hoog intensiteitsniveau te opereren. Desondanks was hij trots op de mentale kracht van zijn spelers, die bewezen dat ze niet alleen in de aanval, maar ook in de verdediging over de nodige discipline beschikten. Nu alle ogen zijn gericht op de finale op 30 mei in Boedapest, waar PSG het opneemt tegen Arsenal.

Luis Enrique spreekt met veel respect over de Londense club, die momenteel een indrukwekkende reeks resultaten behaalt. Het feit dat Arsenal niet alleen in Europa dominant is, maar ook nog steeds strijdt om de titel in de Premier League, maakt hen tot een uiterst gevaarlijke tegenstander. De Spaanse coach erkende dat de prestaties van de Engelse ploeg dit seizoen ongelooflijk zijn en erkenning verdienen. Toch blijft Enrique onwankelbaar in zijn vertrouwen in het eigen team.

Hij ziet de reis die PSG dit seizoen heeft afgelegd als een bewijs van hun groei en gelooft dat zij in staat zijn om de trofee in Boedapest te claimen





