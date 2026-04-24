Provincies krijgen meer bevoegdheden om wolven af te schieten bij gevaar

De provincies in Nederland krijgen sneller toestemming om wolven af te schieten die een direct gevaar vormen voor mensen. Staatssecretaris Erkens heeft een reeks maatregelen aangekondigd om de veiligheid te vergroten en de zorgen over de groeiende wolfpopulatie weg te nemen.

De provincies in Nederland krijgen aanzienlijk meer bevoegdheden om in te grijpen bij wolven die een direct gevaar vormen voor de mens. Staatssecretaris Silvio Erkens van het ministerie van Natuur en Voedselkwaliteit heeft een reeks maatregelen aangekondigd die tot doel hebben de veiligheid te vergroten en de zorgen van burgers over de groeiende wolfpopulatie weg te nemen.

Een van de belangrijkste wijzigingen is de versnelde procedure voor het verlenen van afschotvergunningen. Provincies kunnen nu voorafgaand aan incidenten al vergunningen klaarleggen, waardoor sneller kan worden gehandeld in situaties waarin een wolf daadwerkelijk een bedreiging vormt. Erkens benadrukt dat het doel niet is om de wolf uit te roeien, maar om een veilige situatie te creëren waarin mens en dier naast elkaar kunnen leven.

De staatssecretaris geeft aan dat de huidige situatie, waarin het verkrijgen van een vergunning weken kan duren, onacceptabel is, omdat dit onnodig gevaar oplevert voor de bevolking. De nieuwe regels zijn mogelijk gemaakt door een eerdere Europese overeenkomst die de beschermingsstatus van de wolf heeft verlaagd, waardoor lidstaten meer ruimte krijgen om zelf te bepalen hoe ze met de wolf omgaan. Om te bepalen wanneer een wolf als een 'probleemwolf' wordt aangemerkt, heeft Erkens een duidelijke definitie laten opstellen.

Deze definitie omvat onder meer wolven die herhaaldelijk wolfwerende hekken negeren, waardoor vee niet langer beschermd is, of wolven die meermalen in de buurt van scholen of speelplaatsen zijn gesignaleerd en daardoor een direct gevaar vormen voor kinderen. Deze criteria zijn bedoeld om te voorkomen dat er onnodig wordt ingegrepen, maar om wel snel te kunnen handelen wanneer de veiligheid in het geding is.

Naast het afschieten van probleemwolven, krijgen provincies ook de mogelijkheid om wolven af te schrikken met minder letale middelen, zoals paintballgeweren of rubberen kogels. Dit biedt een alternatief voor het direct doden van een wolf in situaties waarin afschrikking voldoende is. Ook particulieren, zoals boeren, krijgen meer mogelijkheden om wolven te verjagen, bijvoorbeeld met behulp van licht en geluid, zonder daarvoor een vergunning te hoeven aanvragen.

Deze maatregelen zijn bedoeld om boeren in staat te stellen hun vee beter te beschermen en om de angst voor de wolf in landelijke gebieden te verminderen. De staatssecretaris benadrukt dat het belangrijk is dat alle partijen, inclusief boeren, burgers en natuurorganisaties, samenwerken om een duurzame oplossing te vinden voor het probleem van de wolf. De provincie Drenthe heeft recentelijk bij staatssecretaris Erkens aangedrongen op een snellere en effectievere aanpak van probleemwolven.

De provincie gaf aan dat zij binnen 24 uur wil kunnen handelen in situaties waarin een wolf een bedreiging vormt, en dat dit moet gelden voor alle mogelijke interventies, van afschrikken en schuw maken tot verjagen en, in uiterste gevallen, doodschieten. Als voorbeelden noemde de provincie de wolf die op het Dwingelderveld een wandelaar volgde en de wolf die mensen met een hond lastigviel. Deze incidenten illustreren de noodzaak van een snelle en adequate reactie op probleemgedrag van wolven.

De nieuwe maatregelen van staatssecretaris Erkens sluiten aan bij de wensen van de provincie Drenthe en geven de provincie de instrumenten die nodig zijn om snel en effectief te kunnen handelen. Het is echter nog niet duidelijk hoe de provincie Drenthe de nieuwe regels concreet gaat invullen en welke procedures zullen worden gevolgd bij het nemen van beslissingen over het afschieten of afschrikken van wolven.

De provincie zal in de komende periode een plan van aanpak opstellen waarin de implementatie van de nieuwe maatregelen wordt uitgewerkt. De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij de provincies ondersteunt bij de implementatie van de nieuwe regels en dat hij openstaat voor verdere aanpassingen indien nodig. De verwachting is dat de nieuwe maatregelen zullen leiden tot een vermindering van de spanningen rondom de wolf en tot een veiliger situatie voor zowel mens als dier





