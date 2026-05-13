Provincie ziet geen zin in eigen energiebedrijf

De socialistische Provinciale Statenfractie heeft een onderzoek afgedwongen naar de komst van een provinciaal energiebedrijf. Het onderzoek is afgerond en de conclusie is helder: Gedeputeerde Staten zien het niet zitten. De SP-fractie is teleurgesteld in het besluit van de gedeputeerde en vindt dat er alternatieven zijn om de energierekening te verlagen.

Na een jarenlange SP-lobby voor de komst van een provinciaal energiebedrijf kon de partij vlak voor de provinciale verkiezingen van 2023 een succesje vieren. De socialisten wisten toen in Provinciale Staten een onderzoek af te dwingen naar de komst van een eigen energiebedrijf.

Het onderzoek is afgerond en de conclusie is helder: Gedeputeerde Staten zien het niet zitten. Het achterliggende idee was om de energieprijzen te kunnen drukken. Volgens gedeputeerde Marian van Dijken (BBB) zal de rekening niet significant lager uitvallen als de provincie eigen energie aan de man gaat brengen. Een energiebedrijf levert gas en elektriciteit.

‘Onze conclusie is dat het geen zin heeft’, zegt de provinciebestuurder. ‘Als je naar de opbouw van de energieprijs kijkt dan is een groot gedeelte BTW en transportkosten. Slechts een klein percentage is de kale energieprijs. Wij kunnen niet aan de BTW-knop draaien en het is ook ingewikkeld om als provincie op de stoel van een ondernemer te gaan zitten.

’ Van Dijken betoogt dat de provincie al wel druk doende is om de energierekening van inwoners te verlagen. Weliswaar niet door middel van een eigen energiebedrijf, wel door via Nij Begun subsidies te verstrekken voor onder meer isolatiemaatregelen.

‘Wij kopen ook energie in bij kleine en lokale energiecoöperaties. Dat is een alternatief. Dan ondersteunen we ook lokale initiatieven. ’ De SP-fractie is teleurgesteld in het besluit van de gedeputeerde.

Dat de isolatiemaatregelen van Nij Begun worden aangehaald als alternatief vindt Statenlid Fenna Feenstra geen gelijkwaardig vergelijk.

‘Die subsidie is vaak maar vijftig procent en wordt pas achteraf uitgekeerd. Huiseigenaren moeten eerst zelf tienduizenden euro’s voorschieten. Dat is geen energierechtvaardigheid. ’ Volgens de SP kunnen er via een provinciaal energiebedrijf onder meer zonnepanelen en warmtepompen goedkoper ingekocht worden.

Ook kunnen er gunstiger terugbetaalregelingen getroffen worden.

‘Die optie lijkt niet serieus onderzocht’, zegt een teleurgestelde Feenstra. De provincie ziet het optuigen van een regionaal warmtebedrijf wel als een mogelijke oplossing om de energierekening te verlagen. Zo’n bedrijf levert energie via een buizennetwerk door middel van warm water, aan huizen en bedrijven. De gemeente Groningen kent in Warmtestad al zo’n bedrijf.

Panden die op het warmtenetwerk zijn aangesloten gebruiken geen gas meer. De provincie zegt wel meer invloed te kunnen uitoefenen op de prijs als die van een warmtebedrijf komt





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Energiebedrijf Provincie Gedeputeerde Staten Energieprijzen BTW Transportkosten Kleine En Lokale Energiecoöperaties Zonnenpanelen Warmtepompen Gunstiger Terugbetaalregelingen Provinciaal Energiebedrijf Alternatieven Energierechtvaardigheid

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eerst koud en buien, later iets vriendelijker: dit is het weer in het HemelvaartweekendWe staan aan het begin van een lang Hemelvaartweekend. Helaas ziet het weer er voorlopig nog niet bepaald lenteachtig uit. Sterker nog: de eerste dagen verlopen ronduit fris en wisselvallig.

Read more »

Wim Kieft vreest voor de kansen van het Nederlands elftal op het WKWim Kieft, de voormalige spits, heeft zijn zorgen over de kansen van het Nederlands elftal op het WK geuit. Volgens hem heeft Ronald Koeman te weinig kwaliteit in zijn voorste linie.

Read more »

Nieuwe wind bij het Eurovisiesongfestival: Jeroen en Henry winnen harten van het publiekNa de controversiële beslissing van AVROTROS om het Songfestival te boycotten, hebben Jeroen Kijk in de Vegte en Henry Schut het stokje overgenomen als commentatoren. Hun positieve benadering wordt door kijkers zeer gewaardeerd.

Read more »

Korte tijd geen treinverkeer tussen het Rotterdam Centraal en het zuiden van het landEr was korte tijd een storing in de Willemsspoortunnel bij Rotterdam-Blaak.

Read more »