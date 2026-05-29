Provincie Utrecht pakt straatveiligheid aan met betere verlichting en inspraak van vrouwen

De provincie Utrecht neemt maatregelen om de veiligheid op straat te verbeteren, met focus op vrouwen. Betere verlichting, veiligere fietstunnels en een klankbordgroep van vrouwen moeten bijdragen aan een veiliger gevoel.

De provincie Utrecht heeft een nieuwe aanpak aangekondigd om de veiligheid op straat te verbeteren, met speciale aandacht voor vrouwen. De provincie wil dat vrouwen zich veiliger voelen tijdens het reizen, of dat nu per fiets, bus of auto is.

Een van de belangrijkste maatregelen is het verbeteren van de verlichting op drukke fietsroutes en bij bushaltes. Volgens VVD-gedeputeerde André van Schie, verantwoordelijk voor mobiliteit, draagt betere verlichting niet alleen bij aan de verkeersveiligheid maar ook aan sociale controle en een prettiger gevoel onderweg. Maar verlichting alleen is niet voldoende, benadrukt Van Schie. Daarom wordt bij nieuwe projecten een klankbordgroep van vrouwen opgericht die meedenkt over hoe wegen en fietspaden veiliger kunnen worden ingericht.

De provincie gaat ook onderzoeken hoe fietstunnels veiliger kunnen worden gemaakt en wil het eenvoudiger maken voor gemeenten om subsidie te krijgen voor veiligheidsmaatregelen rond bus- en tramhaltes. Naast deze maatregelen zet de provincie in op het verbeteren van de algehele leefomgeving. Zo wordt schade aan wegen en fietspaden zo snel mogelijk hersteld en wordt afval regelmatig opgeruimd. Ook worden carpoolplaatsen aantrekkelijker gemaakt door de komst van foodtrucks.

Ondernemer Joris Hattuma staat sinds februari met zijn foodtruck op de carpoolplaats langs de N221 in Baarn. Hij verkoopt koffie en broodjes aan automobilisten en hoeft geen standplaatsvergoeding te betalen. In ruil daarvoor houdt hij toezicht en zorgt hij voor een schone parkeerplaats. Hetzelfde geldt voor foodtruckhouders in Vinkeveen en Eembrugge.

De provincie is nog op zoek naar ondernemers die het in Breukelen en Maarssen aandurven. De veiligheid van vrouwen kwam vorig jaar prominent op de politieke agenda te staan na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude. In onder meer Utrecht werd een georganiseerde actie opgezet om aandacht te vragen voor het gevaar dat vrouwen op straat ervaren. Campagnes zoals 'Wij eisen de nacht op' werden gestart en in meerdere gemeenteraden werd gedebatteerd over slecht verlichte fietspaden.

Vooral bij fietspaden die door meerdere gemeenten lopen, blijkt het verbeteren van de verlichting lastig. Een voorbeeld is de Bisschopsweg van Zeist naar de Uithof in Utrecht, die ook door De Bilt loopt. Uiteindelijk wilden Utrecht en De Bilt niet bijdragen aan de kosten. De gemeenteraad in Zeist pleitte voor het plaatsen van lantaarnpalen, maar alleen als de andere gemeenten meebetalen.

De provincie hoopt met de nieuwe aanpak dergelijke problemen te voorkomen en de veiligheidsbeleving voor alle reizigers, in het bijzonder vrouwen, te verbeteren. De provincie roept vrouwen op om deel te nemen aan de klankbordgroep en hun ervaringen te delen. Door samen te werken met burgers, ondernemers en gemeenten wil de provincie een cultuurverandering teweegbrengen waarin veiligheid op straat vanzelfsprekend is. De maatregelen zijn onderdeel van een breder plan om de regio Utrecht veiliger en leefbaarder te maken.

De provincie zal de komende maanden de voortgang monitoren en waar nodig bijsturen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Veiligheid Vrouwen Verlichting Utrecht Fietspaden

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Provincie belooft snel internet voor alle Groningers, maar doet nog geen boter bij de visAl jarenlang jaar wordt in het provinciehuis beloofd dat het platteland snel internet krijgt op kosten van de provincie.

Read more »

Geen plantages of verschepen slaven maar provincie Utrecht profiteerde wel mee van kolonialismeDe provincie Utrecht is indirect betrokken geweest bij het slavernijverleden. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht.

Read more »

Onderzoek: betere slaap en minder depressie onder kinderen zonder telefoonRuim twee op de drie deelnemers stond na het onderzoek positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners.

Read more »

3,5 miljoen euro voor 12 monumenten, provincie en Rijk trekken portemonneeTwaalf rijksmonumenten verspreid over Brabant krijgen binnenkort een opknapbeurt. Dat allemaal dankzij een investering van 3,5 miljoen euro van de provincie en het Rijk. Een van de monumenten waar geld naartoe gaat is de Sint-Jacobus de Meerderekerk in Den Dungen. 'Dat geld kunnen we goed gebruiken', reageert bestuurslid Theo van Roosmalen.

Read more »