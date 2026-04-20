Provincie Drenthe plaatst stalen geleiderails bij N34 om fileduiken tegen te gaan

De provincie Drenthe grijpt in op de N34 bij Gieten door stalen geleiderails te plaatsen. Hiermee moet het gevaarlijke gedrag van automobilisten die de file proberen te ontwijken definitief stoppen.

Automobilisten die via de aansluiting bij Gieten een stukje file op de N34 proberen af te snijden, krijgen binnenkort geen kans meer. Tussen de rotonde bij de op- en afrit en rotonde Oelenboom wordt deze week een stalen geleiderail geplaatst. Daarmee wil de provincie Drenthe een einde maken aan gevaarlijke verkeerssituaties en de aanhoudende frustratie onder weggebruikers. Volgens projectmanager Henk-Jan ten Brink van de provincie Drenthe is de maatregel hard nodig.

'Er staat hier 's morgens vroeg regelmatig file. Mensen nemen dan de afslag Gieten, rijden via de rotonde en voegen weer in. Dan ben je een paar honderd meter verder in de file. Andere mensen vinden dat niet fijn, geven geen ruimte en dan botsen ze tegen elkaar. Dan staat de hele boel weer vast.' De provincie probeerde eerder al in te grijpen met tijdelijke barriers, oftewel een geleidingswand, en afsluitingen, maar dat had beperkt effect. 'We zijn begonnen met één poot van de rotonde dicht te zetten. Toen gingen mensen eroverheen. Daarna reden ze zelfs tegen het verkeer in over de rotonde', zegt Ten Brink. De winst voor de sluipers is bovendien minimaal. 'Een halve minuut, denk ik. En daarvoor ga je andere mensen pesten.' De tijdelijke barriers maken nu plaats voor een vaste, stalen geleiderail, vergelijkbaar met die langs de Vaart in Assen. Die moet voorkomen dat automobilisten nog kunnen oversteken of voordringen. 'Eigenlijk blijft het zoals het was, maar dan netter', aldus Ten Brink. 'Deze barriers waren deels met water gevuld en waaiden ook nog wel eens weg. Dit is een duurzamere oplossing.' De maatregel heeft wel gevolgen voor het verkeer. De aansluiting Gieten is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Automobilisten moeten omrijden via Gasselte om Gieten te bereiken. Als het weer meewerkt, is het werk uiterlijk vrijdag 24 april klaar. De geleiderail is volgens de provincie echt een tijdelijke ingreep. 'Het is een middel, geen oplossing', zegt Ten Brink. 'Mensen zoeken toch altijd weer een manier om erlangs te komen. Het is eigenlijk een beetje jammer dat het nodig is.' De structurele oplossing moet komen in de vorm van een fly-over bij Gieten. Daarmee moet het verkeer in de toekomst beter kunnen doorrijden en verdwijnen de huidige problemen. Maar de plannen zijn nog in de maak. 'We zijn nu bezig met het inpassingsplan: hoe komt die fly-over eruit te zien en hoe past die in het landschap', legt Ten Brink uit. 'Daarnaast werken we aan de projectbesluitprocedure.' Dat kost tijd. 'Daar zijn we zeker één tot anderhalf jaar mee bezig. Daarna komt het plan ter inzage en kunnen mensen zienswijzen indienen. We hopen dat het besluit ergens midden 2028 wordt vastgesteld.' Wanneer de fly-over daadwerkelijk gebouwd wordt, is nog onzeker. 'Als er beroep wordt ingesteld, bijvoorbeeld bij de Raad van State, kan het zo weer twee jaar duren.' De provincie benadrukt dat de veiligheid van alle weggebruikers de hoogste prioriteit heeft, zelfs als dat betekent dat de doorstroming tijdelijk anders georganiseerd moet worden door middel van fysieke barrières die ongewenst rijgedrag op de N34 effectief blokkeren





