Provincie Drenthe geeft lelietelers uitstel in juridisch conflict over teeltlocaties

Zeventien lelietelers hebben tot 28 april de tijd gekregen om hun teeltlocaties door te geven aan de provincie Drenthe, anders dreigen boetes tot 400.000 euro.

De provincie Drenthe heeft de deadline voor zeventien lelietelers met ruim een week verlengd, nadat de gemoederen over de aanlevering van kadastrale gegevens hoog waren opgelopen. Waar de telers oorspronkelijk tot 20 april de tijd hadden om hun exacte teeltlocaties door te geven, is deze termijn nu verschoven naar 28 april.

Deze beslissing komt voort uit een verzoek tot een voorlopige voorziening, ingediend door de advocaat van de telers, Constantijn de Lange. De provincie hanteert een strikte lijn: indien de gevraagde informatie niet voor de nieuwe deadline is ingeleverd, zal er een last onder dwangsom worden opgelegd. Deze boete is fors en begint bij 200.000 euro per teler, met de mogelijkheid dat dit bedrag oploopt tot maar liefst 400.000 euro.

De provincie beschouwt de vraag om informatie als relatief eenvoudig en verwacht dat de telers hier zonder grote vertraging aan kunnen voldoen. De kern van het conflict ligt bij een handhavingsverzoek van de organisaties Meten=Weten en de Natuurbeschermingswacht. Zij vragen de provincie al sinds maart vorig jaar om in te grijpen tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt nabij beschermde Natura 2000-gebieden.

De rechter heeft de provincie inmiddels verplicht om voor 1 juli een definitief besluit te nemen op dit handhavingsverzoek, waarbij een boete van 100 euro per dag dreigt voor de provincie als deze deadline wordt overschreden. Om dit verzoek zorgvuldig te kunnen beoordelen, stelt de provincie dat zij exact moet weten waar de lelies worden verbouwd en wat de afstanden tot kwetsbare natuurgebieden zijn.

De telers staan echter huiverig tegenover het delen van deze gegevens. Zij wijzen erop dat dit vertrouwelijke bedrijfsstrategische informatie is die hun concurrentiepositie in de agrarische sector zou kunnen schaden. Daarnaast voeren de telers aan dat de inzet van gewasbeschermingsmiddelen geen significante schade toebrengt aan de natuur, waardoor de inbreuk op hun privacy en bedrijfsgeheimen onnodig zou zijn.

Advocaat De Lange benadrukt dat er absoluut geen sprake is van opzettelijke vertragingstactieken of spelletjes door zijn cliënten. Hij bestempelt de voorgestelde dwangsommen als volstrekt disproportioneel in verhouding tot de aard van de informatievraag. Volgens De Lange willen de telers simpelweg dat een onafhankelijke rechter eerst toetst of de provincie in haar recht staat om deze specifieke gegevens te vorderen.

De telers hebben de rechter gevraagd om een ordemaatregel te treffen die de dwangsommen opschort totdat er duidelijkheid is. De provincie heeft in de tussentijd alvast een extra dag uitstel verleend vanwege Koningsdag, maar houdt vast aan de nieuwe datum van 28 april.

Hoewel de juridische strijd in volle hevigheid woedt, verklaart de raadsman namens de lelietelers dat zij bereid zijn de informatie alsnog te verstrekken zodra de rechter definitief oordeelt dat dit wettelijk noodzakelijk is. Het dossier blijft daarmee een heet hangijzer in de Drentse politiek en landbouwsector, waarbij de balans tussen natuurbehoud, privacy en de rechtszekerheid van agrarische ondernemers continu ter discussie staat.





