Provinces Drenthe voorziet 1,5 miljoen euro extra voor woningbouwprojecten tegen problemen

De provincie Drenthe heeft 1,5 miljoen euro extra opzij gezet om woningbouwprojecten tegen financiële problemen in de opstartfase te ondersteunen. Deze aanvullende subsidie voor de Knelpuntenpot Wonen wordt vanaf 2023 beschikbaar gesteld en is tot eind 2027 beschikbaar.

De regeling kan vanaf 2023 worden aangevraagd en toen was er al een totaalbedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar. Als ontwikkelaar kan maximaal drie ton ontvangen en de aanvragen moeten betrekking hebben op projecten die deel uitmaken van de Woondeal Drenthe. Als voorbeeld noemt de provincie de Laarhove in Zuidlaren, die drie ton ontving vanuit deze regeling. Hierdoor kon de gemeente Tynaarlo voorbereidende werkzaamheden uitvoeren die nodig waren voor de bouw van onder meer 79 sociale huurwoningen.

Yvonne Turenhout, gedeputeerde voor de provincie Drenthe, zegt 'Gemeenten hebben goede plannen voor woningbouw, maar lopen soms vast op financiële knelpunten. Met deze regeling zorgen we er voor dat woningen echt gebouwd worden'. De Knelpuntenpot Wonen is tot eind 2027 beschikbaar.

