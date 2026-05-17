Protesten tegen noodopvang in Loosdrecht: tegengeluid tegen haat en oproep voor oplossingen

Twee groepen demonstranten stonden tegenover elkaar in Loosdrecht, het dorp dat sinds eind april het middelpunt is van hevige protesten tegen de noodopvang van 70 asielzoekers. Vandaag kwam er een tegengeluid van omwonenden die de nieuwkomers juist willen verwelkomen. De tegendemonstratie verliep vreedzaam, maar de spanning was voelbaar. De tegenstanders van de asielopvang probeerden te provoceren en te intimideren. Er werd veel geschreeuwd en de tegendemonstranten werden uitgescholden.

Vanmiddag was er tegengeluid: 'De haat moet ophouden en past niet bij ons dorp', vertelt inwoner Bas aan NH. Rond 14.00 uur verzamelden ruim honderd tegendemonstranten zich vlak bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Tegenover hen stonden op dat moment al ongeveer hetzelfde aantal demonstranten die tegen de opvang van asielzoekers zijn in het dorp. Loosdrecht is sinds eind april het middelpunt van hevige protesten en vernielingen tegen een aangekondigde noodopvang.

'De sfeer in het dorp is om te snijden', vertelde Siep tegen NH. 'Je merkt echt dat er twee kampen zijn. ' voor de manier waarop inwoners van Loosdrecht zijn 'overvallen' door de noodopvang in het dorp. De tegendemonstranten willen dat de vrede bewaard wordt.

'Wij maken ons ook wel zorgen over de noodopvang, maar deze haat past niet bij ons dorp', aldus inwoner Bas. 'Hoe zorgen we ervoor dat we weer als dorpsgenoten samen naar oplossingen zoeken? ' De meeste inwoners hopen dat de hevige protesten ophouden. Siep: 'Allereerst voor de nieuwe bewoners van het gemeentehuis, maar ook voor het hele dorp.

' Bas sluit zich aan bij deze woorden. 'Dit moet stoppen, want dit zorgt voor een tweedeling die ik niet wil.





