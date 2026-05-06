Protesten in Loosdrecht tegen noodopvang asielzoekers gaan door ondanks rechterlijke goedkeuring

In Loosdrecht gaan de protesten tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis ondanks de rechterlijke goedkeuring onverminderd door. Tegenstanders proberen verbaal en juridisch een stokje te steken voor de opvang, terwijl de gemeente extra veiligheidsmaatregelen neemt. De onvrede richt zich vooral op de besluitvorming en het gebrek aan draagvlak onder de bevolking.

Na een meer dan twee weken durend protest nemen zeventig alleenstaande mannelijke asielzoekers vanaf vandaag hun intrek in het gedeeltelijk leegstaande gemeentehuis van Wijdemeren in Loosdrecht .

Toch geven tegenstanders de strijd niet op. Zij proberen verbaal en juridisch nog een stokje te steken voor de noodopvang. Terwijl de sporen van de protesten - borden en stickers, maar ook vuurwerkresten, eieren, stenen en gebroken glas - aan de voorkant van het gebouw nog duidelijk te zien zijn, zijn aan de achterkant inmiddels douchecabines voor de aanstaande bewoners geplaatst. De rechter heeft de noodopvang goedgekeurd, maar de protesten gaan onverminderd door.

Sinds 20 april verzamelen iedere dag tientallen tot honderden Loosdrechters zich voor een protest bij het gemeentehuis, 4 mei was een rustdag. Daarnaast werd een vrouwenmars georganiseerd en staat vanavond 'een rouwstoet voor de democratie' op het programma. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity stelt Hoe ziet het tegengeluid in Loosdrecht er nu écht uit? NH ging met actievoerders uit het dorp in gesprek.

Voor tweede avond onrustig in Loosdrecht - NH Nieuws Net als een aantal anderen was Loosdrechter Dennis Haverlag maandagavond op de locatie uitgenodigd om met burgemeester Mark Verheijen in gesprek te gaan. Een woordvoerder laat weten dat genodigden vragen konden stellen aan de burgemeester en wil verder niet op de inhoud ingaan. tegen de gemeente, en verloor. Inmiddels is hij in hoger beroep gegaan tegen het besluit en heeft zich met een handvol anderen verenigd in Burgergroep Loosdrecht.

De groep Loosdrechters is niet erg onder de indruk van het veiligheidsplan dat de gemeente afgelopen vrijdag op haar website publiceerde. Daarin wordt extra aanwezigheid van politie en handhaving, maar ook door de gemeente ingehuurde beveiliging beloofd. Verder blijven de geplaatste bewakingscamera's staan en wordt extra verlichting bij belangrijke loop- en fietsroutes geplaatst. Het plan kent geen specifieke details, is reactief en dynamisch.

De opvang in Wijdemeren is een experiment. Dat is onacceptabel, de burgers zijn daarvan de dupe, laat de groep na het gesprek weten. Ook Mark van den Hoek mocht op gesprek komen. Tien jaar geleden wist hij een asielzoekerscentrum op een andere plek in Loosdrecht te voorkomen.

Het baart hem zorgen dat de gemeente een plan doorzet waar weinig draagvlak voor lijkt te zijn. De onvrede gaat volgens hem - en andere Loosdrechters die NH spreekt - niet zozeer over de opvang van asielzoekers, maar de manier waarop de besluitvorming tot stand is gekomen. Vorig jaar is aan een panel van 500 inwoners van Wijdemeren gevraagd naar hun mening over de opvang van asielzoekers.

Mensen voelen zich niet gehoord als ze daarin zeggen 'betrek ons er tijdig bij' en het gebeurt niet. Een aantal omwonenden kreeg vijf dagen voor de oorspronkelijke aankomstdatum van de asielzoekers te horen over de noodopvang. Een door Haverlag gestarte petitie tegen 'onzorgvuldige' besluit, is inmiddels bijna 5.000 keer ondertekend. Hij vindt dat het debat onterecht wordt teruggebracht tot een discussie over vóór of tegen de komst van een noodopvang.

Daar gaat het niet om. Het gaat om de manier waarop dit besluit is doorgedrukt en de wet die daarvoor wordt gebruikt. Juist daar zit het probleem. Een groep actievoerders die op straat veel zichtbaarder is, is 'Defend Loosdrecht'.

Met Nederlandse vlaggen met daarop het wapen van Loosdrecht en hun naam laten ze iedere avond van zich horen. Ook in andere gemeenten waar discussie rondom de komst van een azc is ontstaan, is geïnspireerd door 'Defend Netherlands-groepen'. Toch wil Defend Loosdrecht niet aan die rechts-extremistische beweging worden gelinkt. Wij hebben helemaal geen contact met die groep, vertelt een van de voormannen van Defend Loosdrecht Dominic.

Vanwege bedreigingen wil hij niet met zijn achternaam in de publiciteit. Dominic vindt het vervelend om aan extreem-rechts te worden gelinkt. Ik kan er niks aan doen dat zij onze content delen. Die denken natuurlijk: mooi.

Ik denk niet zozeer dat ze ons misbruiken, maar we zijn het niet eens op de manier waarop zij actievoeren. Wij willen het netjes houden en roepen ook steeds op om de politie hun werk te laten doen. Een sticker van Defend Loosdrecht voor de beoogde opvanglocatie - Foto: NH Media Op locatie wordt wel duidelijk dat extreem-rechtse groeperingen zich geroepen voelen om hun gezicht te laten zien bij de protesten.

Zo zijn op de hekken voor het gemeentehuis stickers geplakt met daarop de tekst 'maak blanke kindjes'. Op Facebook plaatst de groep foto's van leden die naar Loosdrecht zijn afgereisd met een Nederlandse vlag met daarop de tekst 'omvolking is volksverraad'. Op haar website spreekt ze zich onder andere uit tegen 'rassenmenging'. Mark van den Hoek laat zich naar eigen zeggen vanwege de mogelijke aanwezigheid van extreem-rechts niet zien op de protesten in Loosdrecht. Daar wil ik niet aan worden gelinkt





