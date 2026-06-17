Protest Verhoeven tegen uitslag bokswedstrijd Oesyk afgewezen

Rico Verhoeven heeft geen succes met zijn protest tegen de technische knock-out in het gevecht om de WBC-wereldtitel. De commissie oordeelt dat de uitslag niet verandert, ondanks bewijs dat de bel al was gegaan.

Rico Verhoeven heeft formeel protest aangetekend tegen de uitslag van zijn boksgevecht om de WBC -wereldtitel in het zwaargewicht tegen de Oekraïner Oleksandr Oesyk , maar dat heeft niet geleid tot de door hem gewenste uitkomst.

De wereldkampioen Oesyk blijft de winnaar van de strijd die na elf van de geplande twaalf ronden door de scheidsrechter werd beëindigd. Verhoeven was ervan overtuigd dat het gevecht na de bel was gestopt, wat volgens hem een schending van de regels betekende. De 37-jarige Nederlander, die na een jarenlange dominantie als kickbokser een overstap naar het reguliere boksen maakte, diende een klacht in bij de Middle East Professional Boxing Commission.

In een verklaring op Instagram maakte Verhoeven bekend dat de commissie zijn protest heeft afgewezen, ondanks dat er bewijs was dat de bel inderdaad al had geklonken voordat de scheidsrechter het gevecht fysiek beëindigde. De officiële tijdwaarnemer en de aanwezige arts bevestigden dat Verhoeven na het gevecht geen tekenen van verwarring vertoonde. Desondanks oordeelde de commissie dat deze feiten de uitkomst niet veranderden.

Verhoeven blijft volhouden dat hij recht had op een twaalfde ronde en roept op tot een onmiddellijke herkansing. Het gevecht vond plaats op 24 mei in Cairo en stond in de schijnwerpers als een belangrijke test voor Verhoeven, die zijn stempel wilde drukken in het boksen. De confrontatie met Oesyk, een ervaren bokser, werd algemeen beschouwd als een kans voor Verhoeven om te bewijzen dat hij ook in deze sport tot de top behoort.

In de ring toonde Verhoeven zich strijdvaardig en wist hij enkele indrukwekkende combinaties te plaatsen, maar Oesyk bleek een taaie tegenstander met een uitstekende verdediging. De scheidsrechter besloot in de elfde ronde in te grijpen na een reeks rake klappen van Oesyk, waardoor de technische knock-out een feit was. Verhoeven uitte direct zijn onvrede over de beslissing, stellende dat het gevecht te vroeg was gestopt en dat hij nog voldoende in staat was om verder te vechten.

Zijn team voerde aan dat de bel voor het einde van de ronde al was geluid, wat normaal gesproken het einde van de ronde betekent, maar de scheidsrechter had dit mogelijk niet gehoord. De uitspraak van de commissie laat volgens Verhoeven een belangrijke vraag onbeantwoord: hoe had dit verhaal moeten eindigen? Hij benadrukt dat zowel hijzelf als Oesyk de kans hebben gemist om het gevecht op een onbetwiste manier af te sluiten.

De Nederlander hoopt dat de bokswereld begrip toont voor zijn standpunt en dat een rematch snel kan worden georganiseerd. In een interview terugkijkend op het gevecht, zei Verhoeven: 'Niemand geloofde erin, behalve ik. Maar ik weet dat ik beter kan en dat ik een eerlijke kans verdien om te laten zien wat ik in huis heb.

' De boksfans reageren verdeeld op de situatie; sommigen steunen Verhoeven's roep om een rematch, terwijl anderen vinden dat Oesyk terecht heeft gewonnen. De toekomst van Verhoeven in het boksen blijft voorlopig onzeker, maar hij heeft laten zien dat hij niet opgeeft en vastbesloten is om zijn doelen na te jagen





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Rico Verhoeven Oleksandr Oesyk Boksen Protest WBC

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