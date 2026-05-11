ProRail waarschuwt jongeren voor spoorwegoverspringen

Om bewustwording over het gevaar rond de spoorwegen te vergroten en sluipend gedrag van jongeren tegen te gaan, heeft spoorbeheerder ProRail met een nieuwe campagne voor jongeren tussen de 15 en 21 jaar ingegrepen. De campagne is bedoeld om jongeren bewust te maken van de mogelijke gevolgen van hun acties op, naast of tegenover spoorwegovergangen.

Bij ongelukken en bijna-ongelukken rond spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Het percentage hiervan heeft tussen 2021 en 2025 verdubbeld van 17 naar 33 procent en er waren tientallen dodelijke slachtoffers onder jongeren tussen de 10 en 29 jaar.

Ongeduld, haast en afleiding door de telefoon spelen daarbij een grote rol. Met een nieuwe campagne wil de spoorbeheerder jongeren waarschuwen voor de gevolgen, zoals afgebeeld in beelden van berichten die worden getypt terwijl er een trein aankomt. Ook de risico's voor machinisten, slachtoffers en nabestaanden worden benadrukt. Reizigers worden gewaarschuwd om bewust te zijn van het gevaar en verrassingschade te voorkomen.

ProRail heeft hiervoor al eerder campagnes gelanceerd en stelt dat ze voor gevaarlijke overgangen extra maatregelen nemen, zoals slagbomen, bellen, lichtsignalen en flitscamera's





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prorail Jongeren Spoorwegonspringen Gevaar Actie Gevolgen Campagne Onbewust

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jonge scholekster uit benarde situatie bevrijd met stofzuigerEen jonge scholekster is vanmiddag op bijzondere wijze uit een benarde situatie gered. De vogel was een regenpijp ingevlogen en vast komen te zitten.

Read more »

Vernieuwd spoor in de categorie NieuwsNieuws over de laatste ontwikkelingen in Nederland, inclusief sport en veiligheid.

Read more »

De Rotterdammers behaalden zondagmiddag de tweede plaats, kwalificeren zich voor het miljardenbalDe Rotterdamse voetbalploeg heeft zondagmiddag tegen AZ de tweede plaats behaald, waardoor ze zich hebben gekwalificeerd voor het miljardenbal. Feyenoord is de slechtste nummer twee sinds de invoering van het driepuntensysteem en evende het negatieve record van Willem II in 1998/1999. Marciano Vink van de Rotterdamse supportersvereniging stelt dat Twente, NEC en Ajax het hele seizoen al het spoor bijster zijn. De vraag is hoe dit verder moet, hoe moet je de Champions League in met dit team en deze filosofie?

Read more »

Grote naam zit op dood spoor bij Ajax, gesprekken over snel vertrek lopenMarijn Beuker zit op een dood spoor bij Ajax, zo schrijft Het Parool. De technische man vertrekt mogelijk snel en is in gesprek met Club Brugge.

Read more »