Pröpper looft Zerrouki na overtuigende zege van FC Twente

Robin Pröpper, verdediger van FC Twente, is lovend over de prestaties van Ramiz Zerrouki na de overtuigende 1-5 overwinning op Sparta. Zerrouki, gehuurd van Feyenoord, keerde terug naar Twente na een minder succesvolle periode in Rotterdam. Van den Brom debuteerde succesvol als trainer.

De overtuigende 1-5 overwinning van FC Twente op Sparta was niet alleen een succesvol debuut voor John van den Brom als trainer, maar volgens verdediger Robin Pröpper verdient een van zijn teamgenoten extra aandacht. Pröpper roemt de kwaliteiten van Ramiz Zerrouki , de gehuurde middenvelder die terugkeerde naar Twente na een minder succesvol avontuur bij Feyenoord. De start van het seizoen was voor Twente, met slechts vier punten uit de eerste vijf wedstrijden, ronduit teleurstellend.

Dit leidde tot het ontslag van trainer Joseph Oosting, waarna Van den Brom het roer overnam. Op bezoek bij Sparta liet Van den Brom direct zien wat hij in zijn mars heeft, met een overtuigende overwinning als resultaat. De wedstrijd begon goed voor Twente, met een vroege goal van Zerrouki die de score opende. Pröpper benadrukt dat Zerrouki, ondanks de kritiek en aandacht die op hem gericht is geweest, een cruciale speler is voor het team. Hij is lovend over de passingkwaliteiten van Zerrouki en zijn vermogen om de tweede ballen te veroveren. “Hij is zó goed in de passing, zó goed in de tweede ballen pakken,” aldus Pröpper voor de camera van ESPN. “Het is ook maar net hoe je hem belicht.” Pröpper is blij dat hij met Zerrouki in één team speelt en ziet dat zijn teamgenoot, na zijn terugkeer, weer de waardering krijgt die hij verdient. \Zerrouki kende bij Feyenoord een lastige periode, nadat hij door de Rotterdamse club werd overgenomen van Twente. Ondanks de hoge verwachtingen lukte het Zerrouki niet om een vaste waarde te worden. Kritiek en negatieve reacties vanuit de supporters waren het gevolg. Nu is Zerrouki terug in Enschede, waar hij per direct een belangrijke rol speelt. Twente huurt de middenvelder voor één seizoen van Feyenoord, zonder optie tot koop. De terugkeer van Zerrouki lijkt een positieve impuls te geven aan het elftal van Twente, zowel op als buiten het veld. De spelvreugde lijkt terug, en de chemie binnen het team is voelbaar toegenomen. De supporters, die voorheen kritisch waren, verwelkomen Zerrouki nu met open armen en tonen hun waardering voor zijn inzet en talent. Van den Brom lijkt de juiste aanpak te hanteren om Zerrouki's kwaliteiten optimaal te benutten, waarbij de focus ligt op zijn sterke punten en zijn rol in het team. De toekomst voor Zerrouki bij Twente is nog onzeker, gezien de huurovereenkomst zonder optie tot koop. Maar voorlopig lijkt de focus te liggen op het behalen van goede resultaten en het maximaliseren van de potentie van het team. \De overwinning op Sparta is niet alleen een opsteker voor het team, maar ook een signaal naar de rest van de Eredivisie. Het toont aan dat Twente, met de juiste mentaliteit en tactiek, in staat is om sterke prestaties neer te zetten. De komst van Van den Brom heeft de nodige verandering teweeggebracht, waarbij de nadruk ligt op een aanvallende speelstijl en het benutten van de individuele kwaliteiten van de spelers. De focus op Zerrouki is daar een voorbeeld van, aangezien hij zich nu kan focussen op zijn spel zonder de druk die hij bij Feyenoord ervoer. Pröpper's woorden over Zerrouki onderstrepen het belang van teamgeest en het herkennen van talent. Het is een teken dat het team een hechte band heeft en dat spelers elkaar steunen, zelfs in moeilijke tijden. De rol van Zerrouki in het team is cruciaal, vooral in de opbouw van het spel en het veroveren van de bal. Zijn passing en zijn vermogen om de tweede ballen te pakken, geven Twente een voordeel in de controle van de wedstrijd. De fans van Twente zijn dan ook verheugd met de prestaties van Zerrouki en hopen dat hij zijn vorm kan vasthouden. De terugkeer van Zerrouki en de komst van Van den Brom lijken dus een succesformule te zijn voor FC Twente, die met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien





