Proef met wapenstok voor NS-boa's op station Den Bosch vanwege toenemende agressie

Op station Den Bosch starten NS-boa's een proef met het dragen van wapenstokken als nieuwe maatregel tegen agressie. Het hulpmiddel moet vooral door zichtbaarheid afschrikken en de veiligheid van medewerkers en reizigers verhogen.

Vanaf woensdag zal op het station van Den Bosch een nieuwe maatregel worden ingevoerd waarbij veiligheidsmedewerkers, ook wel boa's genoemd, een wapenstok bij zich dragen.

Deze proef is gestart als reactie op de toenemende agressie tegen NS-personeel en wordt op meerdere stations in het land uitgevoerd, waaronder Den Bosch, Rotterdam, Den Haag Centraal en Zwolle. De zichtbaarheid van de wapenstok moet al tot bedaren brengen en fungeert als afschrikmiddel. Volgens NS-woordvoerster Willemijn Weinands is er een stijgende lijn in het aantal agressie-incidenten: 1132 incidenten in het afgelopen jaar tegenover 1095 het jaar daarvoor.

De huidige uitrusting van de boa's, bestaande uit steekwerende vesten, handschoenen en handboeien, blijkt onvoldoende. Dennis, al achttien jaar boa bij NS en deelnemer aan de proef, heeftervaring met agressie. Tijdens een identiteitscontrole in een trein vond hij mes bij een persoon zonder geldig kaartje, waarna deze agressief werd. Een wapenstok zou in dergelijke situaties nuttig zijn om afstand te houden of bij extreme agressie in te grijpen.

De deelnemende boa's hebben een training gevolgd om correct met het hulpmiddel om te gaan. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers Veiligheid & Service mee aan de proef, die een jaar duurt. Dennis voelt zich veiliger met de wapenstok, maar benadrukt dat het zichtbare effect het belangrijkste is. Ook woordvoerster Weinands legt de nadruk op de afschrikwekkende functie: we hopen dat personen met kwade intenties zich rustig houden.

De stok kan dienen om mensen op afstand te houden en uiterst zelden, als het absoluut nodig is, om toe te slaan. Er wordt niet uitgegaan van een triggerend effect; de proef is gebaseerd op het geloof in een preventieve werking. Succes wordt gemeten aan een daling van het aantal geweldsincidenten. Dennis是 een tevreden deelnemer, hoewel hij de stok liever niet zou gebruiken: beter voorkomen dan bestraffen





