Proef met snuffelbus voor betere controle op vrachtwagenuitstoot

TNO en de politie starten vandaag een proef om de uitstoot van vrachtwagens op een nieuwe manier te meten. Met behulp van een speciale auto en mobiele apparaten wordt de uitstoot gemeten tijdens het rijden en langs de snelweg. Het onderzoek moet uitwijzen welke meetmethode het beste werkt om de uitstoot te controleren en te voldoen aan nieuwe Europese regels.

Onderzoeksbureau TNO en de politie zijn vandaag begonnen met een proef waarbij de uitstoot van vrachtwagens op een nieuwe manier wordt gemeten. Door middel van een speciale auto met nieuwe mobiele apparaten, een zogenoemde snuffelbus, kan dat op de weg worden gemeten.

De auto meet tijdens het rijden de uitlaatgassen van de auto ervoor en die worden vervolgens geanalyseerd. Ook langs de snelweg staat apparatuur om de gassen te registreren. Uiteindelijk moet onderzoek uitwijzen welke meetmethode het beste werkt. Zo kan in de toekomst worden voldaan aan nieuwe Europese regels rondom het meten van uitlaatgassen





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