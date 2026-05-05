Priscilla en Lukas Wildeman worstelen met hun relatie na het verlies van hun dochter: 'Dit is funest'

Priscilla Wildeman deelt op Instagram dat haar relatie met Lukas in zwaar weer zit na het verlies van hun ongeboren dochter. Het stel probeert elkaar weer te vinden, maar het is een moeilijke periode. Priscilla benadrukt dat ze niet aan scheiden denken en dat ze alles op alles zetten om hun relatie te redden.

De relatie van Priscilla en Lukas Wildeman , bekend van 'Een huis vol', zit in zwaar weer. Dat vertelt Priscilla zelf op Instagram. Na een moeilijke periode, moeten de twee elkaar weer vinden. 5 mei is een beladen dag voor de Wildemannetjes.

Priscilla was op deze dag uitgerekend van haar dochter Lilly, maar in november maakte ze bekend dat ze de baby had verloren.

'5 mei was de uitgerekende datum en ook de datum van Bevrijdingsdag, dus loslaten nu', schrijft ze dinsdag op Instagram. Priscilla merkt dat haar relatie nu in zwaar weer zit door al het verdriet van de afgelopen periode.

'Het leven geeft en neemt. Je bent sterk of zwak en het heeft een enorme impact op je gezin, maar vooral op je relatie is dit echt een bom.

' De twee kunnen elkaar momenteel moeilijk vinden. 'Hij ziet het zo, jij ziet het zo, en dan gaat het zo of zo of zo en overleeft een relatie zoiets? ' vraagt ze zich af. 'Geloof mij mensen, die dit nooit hebben meegemaakt in een relatie, dit is funest.

Dit is echt... pff ja, wij gaan het zien hoever wij gaan komen.

' Wel benadrukt ze dat de twee niet aan een scheiding denken. 'Pech voor alle mannen of vrouwen', grapt ze. Priscilla en Lukas gaan alles op alles zetten om de relatie te redden.

'Morgen weer een date gepland. En langzaam weer elkaar vinden.

' Priscilla Wildeman vecht zich door de rouw om haar ongeboren dochter heen: 'Ik ken de klappen van de zweep al'. Het is een zware tijd voor het stel, dat al jarenlang samen optreedt in de populaire realityserie. Hun volgers volgen hun ups en downs al jaren en zijn nu getuige van een van de meest emotionele periodes in hun leven.

De Instagram-post van Priscilla toont haar kwetsbaarheid en de moeite die ze doet om haar relatie met Lukas te behouden. Ze deelt dat ze samen proberen om weer een band op te bouwen, maar dat het een langzaam proces is.

'Het is niet makkelijk, maar we proberen het', schrijft ze. Het paar hoopt dat hun openheid over hun strijd anderen kan helpen die in een vergelijkbare situatie zitten. Priscilla benadrukt dat het belangrijk is om te praten over verdriet en verlies, en dat het oké is om hulp te zoeken.

'We zijn niet perfect, maar we proberen het beste voor elkaar te zijn', aldus Priscilla. Hun volgers reageren massaal met steun en begrip, en wensen het stel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd





