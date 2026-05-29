Prikkelarm theater biedt mogelijkheden voor herseninfarctpatiënt

Fanny van der Werf, die last heeft van overprikkeling na een herseninfarct, kan dankzij een prikkelarme theaterbezoek toch genieten van cultuur. Het Atlas Theater werkt samen met stichting Onbeperkt Genieten om een inclusieve ervaring te creëren, maar er zijn nog uitdagingen zoals het aanpassen van voorstellingen en regionale beperkingen.

Fanny van der Werf (68) ervaart de gevolgen van een herseninfarct, waardoor alle prikkels zoals geluid, licht, beweging en emoties als een file in haar hoofd terechtkomen.

Dit resulteert in ziekte en beperkte mogelijkheden, maar een prikkelarme begeleiding biedt een uitweg. Dankzij een speciale opvang van het Atlas Theater, met een aparte ingang en aangepaste begeleiding, kon ze ondanks de drukke zaal en niet-aangepaste voorstelling toch een theatervoorstelling bijwonen. Haar dochter en theaterdirecteur Machteld van der Werf werkt samen met stichting Onbeperkt Genieten om cultuur toegankelijk te maken.

De stichting stelt dat er een forse groep Nederlanders is die last heeft van overprikkeling, maar onderzoek ernaar is schaars. Hun missie isielt om cultuur in prikkelarme omgevingen voor iedereen beschikbaar te maken, met een focus op buiten de randstad. Fanny kon niet de hele voorstelling stay, maar beschouwt de ervaring als een cadeautje. Het artikel eindigt met een kort melding over onweersbuien die tot omgevallen bomen en wateroverlast leiden





