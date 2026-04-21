Pretpark Rivoli van Hennie van der Most voor miljoenen geveild na financiële malaise

Het ambitieuze attractieparkproject Rivoli van ondernemer Hennie van der Most is geveild voor 6,5 miljoen euro. De opbrengst lost slechts een deel van zijn opgelopen schulden af, waardoor de toekomst van zijn overige projecten onzeker blijft.

Het iconische pretparkproject Rivoli in Rotterdam , een ambitieus levenswerk van de bekende ondernemer Hennie van der Most (76), is vandaag onder de hamer gegaan voor een bedrag van 6,5 miljoen euro. Deze veiling vormt een pijnlijk dieptepunt voor de ondernemer, aangezien de opbrengst volledig ten goede komt aan een anonieme schuldeiser met wie Van der Most in het verleden intensieve zakelijke banden onderhield. In een emotionele reactie tegenover omroep Rijnmond liet Van der Most weten diep bedroefd te zijn over de gang van zaken. Hij benadrukte dat het pand voor slechts een fractie van de werkelijke waarde is verkocht, wat extra wrang voelt omdat hij de betreffende partij volledig vertrouwde in hun eerdere afspraken. Voor Van der Most, die landelijke bekendheid geniet door zijn eigenzinnige vastgoedprojecten, is dit een harde klap die zijn verdere ondernemersambities direct in gevaar brengt.

De financiële problemen in Rotterdam zijn ontstaan door een opeenstapeling van enorme investeringen die in de tientallen miljoenen liepen. De moeizame verhouding met de gemeente Rotterdam en het onvermogen om een lening van 7,5 miljoen euro tijdig terug te betalen, hebben de situatie laten escaleren. Volgens de berekeningen van de ondernemer is de schuld door rente en andere kosten inmiddels opgelopen tot circa 12 miljoen euro. Van der Most spreekt zijn angst uit dat de verkoop van 6,5 miljoen euro niet volstaat om alle schuldeisers tevreden te stellen. Hij vreest voor verdere beslagleggingen op zijn bezittingen, waarbij hij expliciet noemt dat men het gemunt heeft op zijn persoonlijke eigendommen en zijn andere projecten, zoals die in Slagharen.

De nieuwe eigenaar van het terrein is de vermogende miljardair Wim Beelen, die heeft aangegeven door te willen gaan met de realisatie van een pretpark, mede om zijn toeristische thema-attractie, de Ark van Noach, aan het terrein te kunnen koppelen. Deze ontwikkelingen werpen een grote schaduw over de toekomst van Van der Most zijn overige vastgoedportfolio, waaronder het bekende Speelstad Oranje in Drenthe. Hoewel hij eerder plannen had om dit park nieuw leven in te blazen, is dat project voorlopig in de ijskast beland door de benarde situatie in Rotterdam.

De ondernemer heeft in het verleden vaker geëxperimenteerd met gedurfde locaties, zoals de voormalige Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren en projecten in Norg en Coevorden. De coronacrisis en de stijgende energiekosten hebben zijn imperium, dat grotendeels bestaat uit oude, slecht geïsoleerde gebouwen, de afgelopen jaren zwaar onder druk gezet. Ondanks deze tegenslagen blijft Van der Most strijdbaar en weigert hij de handdoek in de ring te gooien. Hij benadrukt dat hij geen man van het grote geld op de bank is, maar dat hij alles wat hij verdiende direct weer in nieuwe plannen investeerde. De vraag blijft echter of hij na dit verlies in Rotterdam nog over de nodige middelen en kredietwaardigheid beschikt om zijn visie voor de overgebleven locaties in Drenthe daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken.





