Prestigiueze Journalistieke Prijzen Uitgereikt tijdens De Tegel in Den Haag

Een uitgebreid overzicht van de winnaars van De Tegel, waarbij baanbrekende onderzoeken naar internationale criminaliteit, mensenrechten en maatschappelijke misstanden centraal staan.

De Koninklijke Schouwburg in Den Haag vormde gisteravond het decor voor een van de meest gewaardeerde momenten in de Nederlandse mediawereld: de jaarlijkse uitreiking van De Tegel .

Deze prijzen zijn niet zomaar onderscheidingen; ze staan symbool voor de onvermoeibare zoektocht naar de waarheid en de moed van journalisten om kritische vragen te stellen aan de macht. De naam van de prijs is direct afgeleid van het boek Tegels lichten van Henk Hofland. In dit werk wordt de metafoor gebruikt van het optillen van stoeptegels om het ongedierte dat zich daaronder verschuilt in het daglicht te brengen.

Dit is precies wat kwaliteitsjournalistiek beoogt: zaken die bewust in de schaduw worden gehouden, blootstellen aan het publieke oog zodat er rekenschap kan worden afgelegd. De winnaars ontvangen dan ook een fysieke stoeptegel als trofee, een tastbare herinnering aan hun bijdrage aan de transparantie in onze samenleving. Sinds de instelling in 2006 is de prijs uitgegroeid tot een graadmeter voor wat we als land waarderen in de verslaggeving.

Een van de absolute hoogtepunten van de avond was de erkenning voor het programma Boos, gepresenteerd door Tim Hofman. In een indrukwekkende samenwerking met Investico en het Nederlands Dagblad legde de redactie de focus op de organisatie Christenen voor Israël. Het onderzoek richtte zich op de wijze waarop deze organisatie bijdraagt aan de bezetting van de Westelijke Jordaanoever, een onderwerp dat door de complexiteit en politieke gevoeligheid vaak lastig te doorgronden is.

Het is niet de eerste keer dat Boos deze prestigieuze prijs in de wacht sleept; eerder werd het programma al beloond voor de schokkende onthullingen over de misstanden bij The Voice of Holland, wat leidde tot een landelijke discussie over machtsmisbruik in de entertainmentindustrie. Daarnaast was er veel lof voor de onderzoeksjournalisten van Follow the Money. Samen met het AD slaagden zij erin om Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, op te sporen.

Deze man was een van de meest gezochte criminelen van Nederland en had zich weten te verschuilen in Sierra Leone. De precisie en het geduld waarmee dit internationale manhunt werd uitgevoerd, tonen aan dat grenzen voor echte journalistiek geen belemmering vormen. Naast de grote onderzoeksstukken was er ook veel aandacht voor menselijke verhalen en maatschappelijke tragedies. In de categorie Verslaggeving werden Wouter Laumans, Paul Vugts en Jesper Roele van de Parool geëerd.

Hun werk richtte zich op de tragische dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, waarbij zij met veel empathie en zorgvuldigheid de impact van dit verlies in kaart brachten. De kracht van hun werk lag in het vermogen om een individueel drama te verbinden aan bredere maatschappelijke vraagstukken. Ook de visuele journalistiek werd sterk vertegenwoordigd. Cameravrouw Antoinette Verbree kreeg een Tegel voor haar indringende werk aan de documentairereeks Hila voorbij de Taliban.

Deze serie biedt een zeldzame en noodzakelijke inkijk in het huidige leven van vrouwen in Afghanistan, waar hun rechten drastisch zijn ingeperkt. In dezelfde geest van onthulling werd Qian van Binsbergen geprezen voor de serie De Afhaalchinees, geproduceerd voor Omroep Zwart, waarin op een scherpe manier gekeken werd naar een specifieke sector van de maatschappij. Terugblikkend op voorgaande jaren wordt duidelijk dat De Tegel een breed spectrum aan journalistiek beloont.

Vorig jaar zagen we bijvoorbeeld hoe NOS-correspondent Daisy Mohr en cameravrouw Edmée van Rijn vanuit Beiroet in Libanon verslag deden van de chaos in Syrië na de val van het regime van Assad. Hun werk onder extreme omstandigheden in het Midden-Oosten illustreert de risico's die journalisten nemen om de wereld te laten zien wat er gebeurt in conflictgebieden. Ook lokale journalistiek blijft essentieel, wat bleek uit de prijs voor Friso Bos, Oscar Spaans en Bart Vuijk van het Noordhollands Dagblad.

Zij brachten een gifschandaal in Beverwijk aan het licht, waarmee ze bewezen dat lokale kranten vaak de belangrijkste waakhond zijn voor de directe leefomgeving van burgers. Of het nu gaat om internationale politiek, zware criminaliteit of lokale milieumisstanden, de essentie van de Tegel-winnaars is hetzelfde: zij weigeren weg te kijken wanneer anderen dat wel doen. Door het lichten van de tegels zorgen zij ervoor dat de democratie kan functioneren op basis van feiten en openheid





