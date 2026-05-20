President Trump schikt in belastingzaak tegen belastingdienst, krijgt 1,776 miljard dollar voor fonds

President Trump heeft in een zaak tegen de Amerikaanse belastingdienst geschikt en krijgt een fonds van 1,776 miljard dollar om te gebruiken voor slachtoffers van politiegeweld of discriminatie door de overheid. De aankondiging van het fonds kan rekenen op veel kritiek van de Democraten en voormalige regeringsfunctionarissen, die beschuldigen van onwettig machtsgebruik en openlijke corruptie.

De schikking die president Trump heeft getroffen in een zaak die hij aanspande tegen de belastingdienst heeft tot woedende reacties geleid in de VS. Ook blijkt de deal uitgebreider dan in eerste instantie bekend was gemaakt; zo is ook afgesproken dat de belastingdienst over het verleden geen belastingvorderingen meer kan instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven.

Aanleiding voor de schikking is de rechtszaak die president Trump aanspande tegen de Amerikaanse belastingdienst, omdat zijn belastingaangiften door een lek onwettig openbaar waren gemaakt. Trump eiste samen met zijn zoons Eric en Donald jr.Maandag werd bekend dat Trump schikt in die zaak.

Het ministerie van Justitie kondigde vervolgens aan dat er, als onderdeel van de schikking, voor mensen die zeggen dat ze in het verleden ten onrechte door de overheid zijn onderzocht, een fonds van 1,776 miljard dollar beschikbaar wordt gesteld. Trump en zijn zonen zouden zelf geen financiële tegemoetkoming krijgen. De aankondiging van het fonds kan rekenen op veel kritiek van de Democraten. Ook voormalige regeringsfunctionarissen spraken zich uit.

Critici spreken over onwettig machtsgebruik door Trump en vrezen dat de president met belastinggeld de zakken van zijn aanhangers zal vullen. Veel is er niet duidelijk gemaakt over wie het fonds beheert en wie er aanspraak kan maken op de 1,776 miljard dollar. Dat bedrag lijkt een verwijzing naar het jaar waarin de VS de onafhankelijkheid uitriep.

Een advocaat die honderden verdachten van de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 bijstaat, heeft al laten weten dat hij namens zijn cliënten een aanvraag zal doen. De waarnemend minister van Justitie, Blanche, werd gisteren door het Congres bevraagd over het fonds. Blanche zei dat hij niet kon uitsluiten dat het geld gaat naar mensen die politieagenten hebben aangevallen, zoals gebeurde tijdens de bestorming van het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad.

De Democratische senator Murray sprak van openlijke corruptie en stelde dat de Amerikaanse belastingbetaler "die al gebukt gaat onder hoge prijzen" opdraait voor de kosten. Het geld voor het fonds is afkomstig uit het zogeheten Judgment Fund, waarmee het ministerie van Justitie betalingen kan doen aan mensen die de staat succesvol aanklagen. Dit geld overmaken naar een aparte rekening, zoals nu gebeurt, is hoogst ongebruikelijk





