President Trump geëvacueerd tijdens Correspondents' Dinner na schietincident

De Amerikaanse president Trump is door de Secret Service geëvacueerd tijdens het Correspondents' Dinner in het Witte Huis na meldingen van schoten. Een verdachte is aangehouden, maar de situatie blijft gespannen.

De avond van het Correspondents' Dinner in het Witte Huis veranderde in een scène van chaos en angst toen de Amerikaanse president Trump plotseling door agenten van de Secret Service werd geëvacueerd.

Het incident, dat zich voltrok tijdens het jaarlijkse evenement waar politici, journalisten en prominenten samenkomen, werd uitgelokt door een hard geluid dat door velen werd geïnterpreteerd als schoten. Getuigenverslagen bevestigen dat er daadwerkelijk schoten te horen waren, wat leidde tot onmiddellijke paniek en een massale evacuatie van de zaal. Volgens een politiefunctionaris vond de schietpartij plaats in het hotel waar het diner werd gehouden, maar buiten de directe dinerruimte.

De autoriteiten hebben snel gehandeld en een verdachte aangehouden, hoewel er op dit moment weinig bekend is over de identiteit of de toestand van de persoon. De FBI heeft gemeld dat de verdachte, gewapend met een geweer, probeerde de beveiligingsperimeter van het persdiner te doorbreken en de zaal binnen te dringen. De situatie escaleerde toen de verdachte een agent van de Secret Service beschoot. Gelukkig droeg de agent een kogelvrij vest, waardoor de verwondingen beperkt bleven.

Een collega van de agent heeft bevestigd dat hij buiten levensgevaar is. De directe reactie op het incident was een onmiddellijke afgelasting van het diner. Hoewel president Trump aanvankelijk de wens uitte om het evenement diezelfde avond voort te zetten, hebben de veiligheidsdiensten besloten dat dit onverantwoord zou zijn. In een bericht op zijn socialemediaplatform Truth Social gaf de president aan dat hij de aanbeveling van de politie volgde om het pand te verlaten, conform het geldende protocol.

Hij bedankte de Secret Service en de politie voor hun snelle en moedige optreden, en bevestigde dat de schutter was aangehouden. De sfeer in de zaal was, volgens aanwezigen, van totale chaos. Agenten van de Secret Service stormden gewapend de zaal binnen, wat leidde tot paniek en een poging van de aanwezigen om dekking te zoeken onder tafels of te vluchten.

CNN meldde dat president Trump, vicepresident Vance en first lady Melania allemaal in veiligheid waren gebracht, evenals andere hooggeplaatste functionarissen van de Trump-regering. Van de ongeveer 2600 aanwezigen zochten velen wanhopig naar een veilige plek. Een verslaggever beschreef de situatie als 'totale chaos', waarbij mensen in paniek en geschokt waren door de gebeurtenissen. Het diner, dat nog niet eens was begonnen, werd abrupt afgebroken.

De autoriteiten hebben aangekondigd dat het diner binnen de komende dertig dagen zal worden hervat. De impact van dit incident reikt verder dan de directe fysieke veiligheid van de aanwezigen. Het werpt een schaduw over de relatie tussen de politiek en de pers, en roept vragen op over de veiligheid van openbare evenementen in het algemeen.

De snelle reactie van de Secret Service en de politie wordt breed geprezen, maar de gebeurtenis benadrukt de constante dreiging van geweld en de noodzaak van voortdurende waakzaamheid. De motieven van de verdachte zijn nog onbekend en zullen waarschijnlijk het onderwerp zijn van een grondig onderzoek. De gebeurtenis heeft geleid tot een verhoogde beveiliging rondom het Witte Huis en andere belangrijke overheidsgebouwen.

De afgelasting van het Correspondents' Dinner is een symbolische daad, die de kwetsbaarheid van de democratie en de noodzaak van eenheid in het aangezicht van bedreigingen benadrukt. De komende dagen zullen ongetwijfeld meer details naar boven komen over de verdachte en de omstandigheden die tot dit incident hebben geleid. De focus ligt nu op het waarborgen van de veiligheid van alle betrokkenen en het voorkomen van soortgelijke incidenten in de toekomst.

De gebeurtenis zal ongetwijfeld een langdurige impact hebben op de politieke en sociale sfeer in de Verenigde Staten





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump Secret Service Correspondents' Dinner Schietincident Evacuatie

United States Latest News, United States Headlines

