President Trump geëvacueerd tijdens Correspondents' Dinner na schietincident

Een schietincident in de buurt van het Correspondents' Dinner in het Witte Huis heeft geleid tot de evacuatie van president Trump en andere aanwezigen. Een verdachte is aangehouden, maar de motieven zijn nog onbekend. Niemand raakte gewond.

De avond van het Correspondents' Dinner in het Witte Huis veranderde in chaos toen president Trump plotseling door agenten van de Secret Service werd geëvacueerd.

Het incident begon met een hard geluid dat door velen werd geïnterpreteerd als schoten, wat direct leidde tot paniek onder de aanwezigen. Verschillende getuigen verklaarden daadwerkelijk schoten te hebben gehoord, wat de angst en verwarring verder aanwakkerde. Een politiefunctionaris bevestigde dat er daadwerkelijk iemand het vuur had geopend in het hotel waar het diner plaatsvond, echter buiten de ruimte waar de gasten aan het dineren waren.

De autoriteiten hebben snel gehandeld en een verdachte aangehouden, maar over de identiteit en toestand van deze persoon is vooralsnog geen informatie vrijgegeven. De FBI heeft gemeld dat de verdachte, gewapend met een geweer, probeerde de beveiligingsperimeter van het persdiner te doorbreken en de zaal binnen te dringen. Volgens diverse bronnen opende de verdachte ook het vuur op een agent van de Secret Service, die gelukkig slechts lichte verwondingen opliep.

Gezien de ernst van de situatie werd besloten het diner niet meer te hervatten, maar te verplaatsen naar een toekomstige datum binnen de komende dertig dagen. President Trump uitte zijn wens om het diner diezelfde avond nog voort te zetten, maar de veiligheidsdiensten adviseerden tegen dit besluit, uiteraard in het belang van de veiligheid van alle aanwezigen.

De president reageerde op het incident via zijn socialemediaplatform Truth Social, waarin hij de politie en de Secret Service bedankte voor hun snelle en moedige optreden. Hij bevestigde dat de schutter was aangehouden en benadrukte de professionaliteit van de hulpdiensten. De sfeer in de zaal was, volgens ooggetuigen, direct na het incident gespannen en chaotisch. Agenten van de Secret Service stormden gewapend de zaal binnen, wat leidde tot paniek en massale vluchtpogingen.

Mensen doken onder tafels of probeerden het gebouw te verlaten. CNN meldde dat president Trump, vicepresident Vance en first lady Melania in veiligheid waren gebracht, evenals andere hooggeplaatste functionarissen van de Trump-regering. Gelukkig raakte niemand gewond tijdens het incident. Van de ongeveer 2600 aanwezigen zochten velen dekking, in afwachting van verdere instructies.

Een verslaggever beschreef de situatie als 'totale chaos', waarbij de onduidelijkheid over wat er precies aan de hand was de paniek nog verder aanwakkerde. Het diner werd abrupt afgelast, nog voordat het überhaupt van start was gegaan. De avond eindigde in teleurstelling en angst, met veel aanwezigen die geschrokken en in paniek waren over wat er zojuist had plaatsgevonden.

De focus ligt nu op het onderzoek naar de motieven van de verdachte en het waarborgen van de veiligheid bij toekomstige evenementen. De Secret Service zal naar verwachting een grondige evaluatie uitvoeren van de beveiligingsprocedures om te voorkomen dat zich dergelijke incidenten in de toekomst herhalen. De gebeurtenis heeft een schok teweeggebracht in Washington D.C. en roept vragen op over de veiligheid van openbare evenementen en de bescherming van hooggeplaatste functionarissen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vitesse op weg naar een onverwachte comeback: Rehm spreekt van een 'ongelooflijke herrijzenis'Vitesse staat op de rand van de play-offs om promotie en degradatie na een opmerkelijke inhaalrace. Trainer Thomas Rehm is al tevreden met het bereikte resultaat en spreekt van een 'ongelooflijke herrijzenis'. Alexander Büttner is vol ongeloof over de prestaties van het team.

Read more »

Lintjesregen: deze 114 Drenten krijgen een koninklijke onderscheidingEen overzicht van alle provinciegenoten die verrast werden met een koninklijke onderscheiding.

Read more »

Mark Rutte zoent met vrouw op Haagse Markt: 'Staat het op beeld?'Een opvallend moment bij de onthulling van een nieuw verzetsmonument op de Haagse Markt: voormalig premier Mark Rutte krijgt een zoen van een vrouw uit het publiek.

Read more »

De Bruyne dirigeert Napoli naar zege: Inter dit weekend geen officieus kampioenNapoli heeft vrijdagavond een overwinning geboekt op Cremonese. Kevin De Bruyne speelde een sleutelrol met een goal en een assist. Een officieus kampioenschap zit er daardoor dit weekend niet in voor koploper Internazionale.

Read more »

Josip Sutalo diep onder de indruk door teamgenoot: ‘Wat een geweldenaar, echt een speler van wereldklasse’Josip Sutalo kent opnieuw een bijzonder lastig seizoen bij Ajax. Nadat hij vorig seizoen een ware opleving kende onder Francesco Farioli, oogt hij momenteel onzekerder dan ooit. In gesprek met ESPN laat de verdediger van Ajax zich uit over het huidige seizoen en het aanstaande WK met Kroatië.

Read more »

Deur staat op een kier voor Cambuur: 'Er komt nog een gesprek met de clubleiding'Mark Diemers hoopt dat hij nooit meer te maken krijgt met taferelen als bij het duel tussen SC Cambuur en Vitesse van vrijdag. Nadat de aanvoerder van Cambuur tot scoren kwam, gooiden de fans van Vitesse vuurwerk richting de vakken met thuissupporters.

Read more »