Premier League-voetballer volgt studie: 'Qua niveau vergelijkbaar met master'

Een Premier League-voetballer combineert zijn drukke voetballoopbaan met een intensieve studie sportpsychologie. Hij vertelt over de uitdagingen, de motivatie en zijn focus op persoonlijke ontwikkeling. De studie, vergelijkbaar met een universitaire master, vergt veel tijd en inspanning, maar de voetballer ziet het als een manier om te leren en te ontspannen.

Flemming zegt: 'Qua niveau vergelijkbaar met een universitaire masteropleiding in Nederland.' De studie die hij volgt, duurt een jaar. Er is om de week een online les van tweeënhalf uur. Hoewel de lessen overzichtelijk zijn, vergt de studie wel de nodige tijdsinvestering. Onlangs moest Flemming een essay inleveren, een taak waar hij veel tijd in heeft gestoken.

In dit essay moest hij de tradities en filosofieën achter sportpsychologie beschrijven, de interne en externe factoren die prestaties beïnvloeden in kaart brengen, en aangeven hoe Premier League-clubs de juiste begeleiding in de praktijk kunnen implementeren. 'Ik ben hier een maand lang zo'n twintig uur per week mee bezig geweest,' aldus Flemming. Dit omvatte het lezen van boeken, bezoeken van websites, grondig bestuderen van artikelen en het schrijven zelf. Zelfs in de auto, wanneer hij niet de bestuurder was van de carpool naar de club, werd de iPad gebruikt om aan het essay te werken. 'Dat scheelde toch weer een paar uurtjes thuiswerken,' legt hij uit. De beoordeling van het essay is nog niet binnen. Flemming is een opvallende verschijning in zijn studiegroep, die bestaat uit huidige en voormalige profvoetballers in Engeland. Hij is de enige actieve Premier League-speler in de groep, samen met John Ruddy van Newcastle United, een 39-jarige reservedoelman. Ruddy heeft alle tijd en reden om zich op een nieuwe loopbaan voor te bereiden. Flemming beseft dat de meeste voetballers niet zo snel een studie oppakken. 'Maar ik vind het niet zo spannend. Ik ben gewoon geïnteresseerd in veel dingen en wil leren, ook buiten het voetballeven.' Hij beschrijft zijn eerdere interesses, zoals Spaanse les, een trainerscursus en een HBO Bachelor Business & Innovation. De interesse in psychologie en groepsprocessen leidde tot de huidige studie. 'Ik las deze brochure en dacht: ja, dat vind ik heel leuk.' Flemming is waarschijnlijk een van de weinige Premier League-spelers zonder spelcomputer. Hij geeft aan dat hij er misschien nog wel een heeft liggen, maar dat hij er niets mee doet. 'Een studie is voor mij een manier om te ontspannen.' De kern voor Flemming is ontwikkeling. 'Of het nou een studie, het plannen van een vakantie of het organiseren van een meerdaags voetvolley-toernooi in de kleedkamer is. Ik vind altijd wel een projectje.' Zijn drive om te leren en te groeien komt duidelijk naar voren in zijn diverse activiteiten, zowel binnen als buiten het voetbalveld





