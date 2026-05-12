Premier Jetten is opgenomen in ziekenhuis op Bonaire

Premier Jetten is opgenomen in het ziekenhuis van Bonaire nadat hij tijdens het zwemmen in zee is geprikt. Hij had een allergische reactie, maar heeft er niets ernstigs aan overgehouden, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst .

Het is niet duidelijk door wat de minister-president is geprikt. Het programma van zijn bezoek aan Bonaire en Aruba is aangepast vanwege het ziekenhuisbezoek. Jetten slaat een bezoek aan het Openbaar Lichaam voor Landbouw, Veeteelt en Visserij over, omdat daar Greenpeace protesteren tegen de uitspraak van de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. Hij heeft daarnaast een ontbijt met het bestuurscollege van het eiland gemist.

Ook op Aruba, waar de premier na Bonaire naartoe gaat, zijn afspraken verschoven. Jetten is niet de eerste bewindspersoon die geprikt wordt tijdens een bezoek aan Caribisch Nederland. In 2017 stapte toenmalig staatssecretaris Raymond Knops op een zee-egel bij Sint-Eustatius





