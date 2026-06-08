PowNed haalt Verboden Liefde offline na beschuldigingen tegen deelnemers

Omroep PowNed heeft alle afleveringen van Verboden Liefde offline gehaald nadat twee deelnemers worden beschuldigd van seksueel misbruik van pleegkinderen. De zaak tegen de twee mannen uit Den Bosch is momenteel in behandeling en de rechtbank spreekt oordeel op 15 juni.

Omroep PowNed heeft besloten om alle afleveringen van het programma Verboden Liefde van hun online platforms te verwijderen. Deze beslissing volgt op beschuldigingen dat twee deelnemers uit het programma betrokken zijn bij het seksueel misbruik van twee pleegkinderen.

Een woordvoerster van de omroep bevestigt deze stap na berichtgeving van De Telegraaf. Het juicekanaal RealityFBI had eerder deze maand ontdekt dat twee mannen uit Den Bosch, die momenteel voor de rechter staan, jaren geleden te zien waren in de door Rutger Castricum gepresenteerde serie. In een van de afleveringen vertelt de moeder van een van de verdachten dat zij de homoseksuele relatie van haar zoon afkeurt vanwege religieuze overtuigingen.

De woordvoerster van PowNed benadrukt dat de omroep de ernst van de beschuldigingen zeer serieus neemt.

"Wij hebben kennisgenomen van de berichtgeving over deze zaak. De verdenkingen die nu naar buiten zijn gekomen zijn zeer ernstig, dus we hebben besloten de afleveringen offline te halen", aldus de woordvoerster maandag. Daarnaast zal PowNed ernaar streven om eventuele fragmenten die nog steeds op sociale media en YouTube beschikbaar zijn, zoveel mogelijk te laten verwijderen. Dit reflecteert een bredere trend van media-organisaties die proactief optreden bij het herzien van Content wanneer deelnemers betrokken raken bij ernstige strafrechtelijke zaken.

De zaak tegen de twee 33-jarige mannen uit Den Bosch is recentelijk voor de rechtbank gekomen. Justitie eiste vorige week maandag in de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. De mannen worden verdacht van ontucht met hun twee pleegzonnen en het produceren en verspreiden van kinderpornografisch materiaal. De rechtbank zal haar uitspraak doen in deze zaak op 15 juni.

Tot die datum zal de zaak grotendeels gescheurd blijven, maar de publieke discussie over de rol van media bij het tonen van personen die later strafrechtelijk worden vervolgd, is aan de orde gesteld. De beslissing van PowNed om de afleveringen te verwijderen zet een precedent voor andere media-uitingen die te maken hebben met reality-tv en de mogelijke gevolgen na afloop van de uitzending





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Powned Verboden Liefde Seksueel Misbruik Pleegkinderen Rechtbank

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