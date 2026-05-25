Potentiele WK-gangers trainen in Zeist, Koeman maakt definitieve selectie bekend

Er staan maandag verschillende potentiële WK-gangers van Oranje op het trainingsveld in Zeist. Spelers die in de veertigkoppige voorlopige selectie zitten en afgelopen weekend geen competitieverplichtingen meer hadden, gaan de komende drie dagen trainingen afwerken. Ronald Koeman maakt deze woensdag zijn definitieve selectie bekend. De kans dat Emmanuel Emegha daarbij zit, lijkt klein. De NOS weet dat Emegha maandag niet op het veld verschijnt. De spits kampt met een blessure en miste daardoor al de laatste vier wedstrijden van Strasbourg. Wie wel op het veld staan, zijn onder anderen Noa Lang, Quinten Timber, Kees Smit, Luciano Valente, Guus Til en Mark Flekken. Zij staan op de voorlopige WK-lijst van Koeman en waren afgelopen weekend vrij. De NOS sluit niet uit dat Kenneth Taylor en Marten de Roon ook van de partij zijn in Zeist. Eerstgenoemde was dit weekend geschorst, terwijl De Roon vrijdag speelde en zaterdag en zondag dus ook vrij was. Een aantal internationals kampt met fysieke problemen. Zo is het nog maar zeer de vraag of Stefan de Vrij, Jurriën Timber en Memphis Depay op tijd fit zijn voor (de start van) het WK. Memphis maakte zondagavond wel zijn rentree bij Corinthians na lang blessureleed. Datzelfde deed Justin Kluivert vorige week bij Bournemouth na een zware knieblessure. Hij viel een kwartier voor tijd in tegen Manchester City en deed zondag tegen Nottingham Forest ook ruim twintig minuten mee. Check de nieuwste aflevering van Studio Oranje over Smit, Van Dijk, Memphis, Sneijder, Acerbi en véél meer!

Er staan maandag verschillende potentiële WK-gangers van Oranje op het trainingsveld in Zeist. Spelers die in de veertigkoppige voorlopige selectie zitten en afgelopen weekend geen competitieverplichtingen meer hadden, gaan de komende drie dagen trainingen afwerken.

Emmanuel Emegha is niet van de partij, schrijft deRonald Koeman maakt deze woensdag zijn definitieve selectie bekend. De kans dat Emegha daarbij zit, lijkt klein. De NOS weet dat Emegha maandag niet op het veld verschijnt. De spits kampt met een blessure en miste daardoor al de laatste vier wedstrijden van Strasbourg.

Wie wel op het veld staan, zijn onder anderen Noa Lang, Quinten Timber, Kees Smit, Luciano Valente, Guus Til en Mark Flekken. Zij staan op de voorlopige WK-lijst van Koeman en waren afgelopen weekend vrij. De NOS sluit niet uit dat Kenneth Taylor en Marten de Roon ook van de partij zijn in Zeist. Eerstgenoemde was dit weekend geschorst, terwijl De Roon vrijdag speelde en zaterdag en zondag dus ook vrij was.

Een aantal internationals kampt met fysieke problemen. Zo is het nog maar zeer de vraag of Stefan de Vrij, Jurriën Timber en Memphis Depay op tijd fit zijn voor (de start van) het WK. Memphis maakte zondagavond wel zijn rentree bij Corinthians na lang blessureleed. Datzelfde deed Justin Kluivert vorige week bij Bournemouth na een zware knieblessure.

Hij viel een kwartier voor tijd in tegen Manchester City en deed zondag tegen Nottingham Forest ook ruim twintig minuten mee. Check de nieuwste aflevering van Studio Oranje over Smit, Van Dijk, Memphis, Sneijder, Acerbi en véél meer





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oranje WK Potentiele WK-Gangers Ronald Koeman Definitieve Selectie Emmanuel Emegha Spits Verplichtingen Kenneth Taylor Marten De Roon Stefan De Vrij Jurriën Timber Memphis Depay Corinthians Bournemouth Manchester City Nottingham Forest Studio Oranje Smit Van Dijk Memphis Sneijder Acerbi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Koeman bezorgd over blessuren en wisselende prestaties Oranje-spelersBondscoach Ronald Koeman heeft zijn zorgen over de toestand van de Oranje- selectie in de nuit voor de start van het WK van 2026 : Veel spelers maken een wisselend seizoen, terwijl belangrijke krachten niet volledig hersteld zijn van hun blessures.

Read more »

Koeman en Oranje krijgen advies voor WK in hitte: 'Daar moet je echt op inzetten'Foppe de Haan heeft het Nederlands elftal van advies voorzien richting het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. In het verleden hield De Haan nadrukkelijk rekening met de lastige weersomstandigheden, waardoor hij als geen ander weet hoe men daarmee om moet gaan.

Read more »

Ronald Koeman reageert op kritiek: 'We zijn hier in Nederland erg negatief’Volgens Ronald Koeman zijn Nederlanders negatief ingesteld. Dat zegt de bondscoach van het Nederlands elftal als hij de kritiek op zichzelf duidt. Koeman deelt de kritiek op zijn zogenaamd 'risicoloze' voetbal dan ook totaal niet.

Read more »

Koeman is helemaal klaar met kritiek: ‘Ik ben Ronald Koeman, ik heb de grootste clubs getraind…’Ronald Koeman vindt dat we in Nederland veel te pessimistisch zijn over het Nederlands elftal, zo vertelt hij in een interview met de NOS. De kritiek aan zijn adres vindt hij dan ook lang niet altijd terecht.

Read more »