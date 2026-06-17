Portugal zonder Rúben Dias in openingsmatch, Ronaldo discussie laait op en WK-wedstrijd Oostenrijk-Jordanië in het teken van VAR

Portugal moet het WK beginnen zonder Rúben Dias vanwege een blessure. De discussie over Cristiano Ronaldo' rol in het team is opgelaaid. Verder wordt een actuele wedstrijd tussen Oostenrijk en Jordanië beschreven, samen met een analyse van Denzel Dumfries' situation en het geval Thomas Partey.

Portugal moet in zijn openingsduel op het WK aantreden zonder Rúben Dias. De verdediger van Manchester City is nog onvoldoende hersteld van de blessure die hij opliep tijdens de oefeninterland tegen Nigeria en is daarom niet inzetbaar.

Bondscoach Roberto Martínez maakte duidelijk dat er geen onnodige risico's worden genomen met de mandekker. Volgens hem is Dias fysiek nog niet volledig klaar om minuten te maken.

"Hij is nog niet volledig fit en zal daarom ontbreken in de eerste wedstrijd", verklaarde de coach. "Op dit moment is het belangrijker om geen overhaaste beslissingen te nemen. We willen hem later in het toernooi in optimale conditie beschikbaar hebben.

" Het is een vraag die Portugal al jaren in twee kampen splijt: is de 'Seleção' beter af mét of zonder de inmiddels 41-jarige Cristiano Ronaldo? In aanloop naar de eerste groepswedstrijd op het WK, woensdagavond om 19.00 uur tegen Congo, laait de kwestie weer op als een zomerse bosbrand.

"Een uitermate delicaat thema", zegt Daniel da Cruz Carvalho, beter bekend onder de voetbalnaam Dani, telefonisch vanuit Lissabon. "Er zijn weinig zaken in Portugal die zo gevoelig liggen. " De voormalig Ajax-speler, dit WK analyticus voor de Portugese televisiezender TVI, kiest de zijde van Ronaldo. Al vraagt die keuze volgens de 49-jarige Dani wel om nuances.

De news beschrijft verder een WK-wedstrijd tussen Oostenrijk en Jordanië. In de openingfase scoort Romano Schmid voor Oostenrijk, waarna Jordanië terugkomt via een fraaie goal van Ali Olwan. De wedstrijd wordt gekenmerkt om wisselvalligheden, VAR-interventies en coache's die wissels inbrengen. Ook valt op dat er veel doelpunten van buiten het strafschopgebied vallen.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de prestaties van Nederlands international Denzel Dumfries, die in het openingsmatch tegen Japan onzichtbaar was en de vraag opwerpt of zijn droomcarrière bij Real Madrid zijn spel zal beïnvloeden. Uiteindelijk noemt de tekst dat Ghana-middenvelder Thomas Partey definitief niet mag meespelen tegen Panama vanwege een verworpen beroep op zijn visum wegens een lopende rechtszaak.

Samenhangende punten: Ronaldo's rol in Portugal, blessureproblematiek, spectaculaire WK-wedstrijd tussen Oostenrijk en Jordanië, analyse van Dumfries' situatie en juridische kwestie rond Thomas Partey





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